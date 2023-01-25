"يجب تغليظ عقوبة السرعة": مدرب قيادة ينتقد وعد العمال خفض فترة استعادة نقاط القيادة في NSW

Double demerit points

Double demerit points Source: AAP

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سيتمكن سائقو نيو ساوث ويلز من ذوي السلوك الجيد على الطرقات من استعادة النقاط التي خسروها من رصيدهم خلال 12 شهراً اذا فاز حزب العمال في انتخابات آذار مارس المقبل.

النقاط الرئيسية
  • أظهرت بيانات Revenue NSW أن عدد غرامات كاميرات السرعة الرقمية المتنقلة الصادرة عندما تم تجاوز حد السرعة بمقدار 10 كم / ساعة أو أقل زاد من 3222 في أكتوبر 2020 إلى 27855 بحلول فبراير 2021
  • سيتمكن سائقو نيو ساوث ويلز من ذوي السلوك الجيد على الطرقات من استعادة النقاط التي خسروها من رصيدهم خلال 12 شهراً اذا فاز حزب العمال في انتخابات آذار مارس المقبل.
  • وانتقدت وزيرة الطرق ناتالي وارد خطة حزب العمال وقالت لإحدى الإذاعات في سيدني ان هكذا خطة "مصممة لكسب الأصوات وليست معنية بالسلامة على الطرقات."
أعلنت المعارضة العمالية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسبوع الماضي، وعداً انتخابياً قبيل انتخابات آذار مارس مفاده بأن السائقين الذين يبقى سجلهم خال من المخالفات المرورية لمدة عام كامل، سيكون بإمكانهم استرداد كل النقاط التي خسروها، علماً بأن النظام المعمول به حالياً لا يسمح باستردادها إلا بعد 3 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن أصحاب رخص القيادة غير المقيدة full license يكونون عرضة للإيقاف لمدة تترواح بين 3 و6 أشهر اذا قاموا بارتكاب مخالفات مرورية تُرجمت إلى تجميع 13 نقطة على سجله.

وقال زعيم حزب العمال، كريس مينز، إن المخطط الجديد سيعطي أمل لسائقي السيارات بعد أن أدت إزالة إشارات التحذير من كاميرات مراقبة السرعة إلى زيادة كبيرة في الغرامات.

أظهرت بيانات Revenue NSW أن عدد غرامات كاميرات السرعة الرقمية المتنقلة الصادرة عندما تم تجاوز حد السرعة بمقدار 10 كم / ساعة أو أقل زاد من 3222 في أكتوبر 2020 إلى 27855 بحلول فبراير 2021
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speed camera
Mobile detection cameras with huge fines are now in place in Victoria and Queensland Source: AAP
تحدث طارق يسري - مدرب قيادة منذ 20 عاماً- إلى برنامج Good Morning Australia ليدلي بدلوه في هذه المقترح فقال: "الناس أصبحت اقل اكتراثاً بالقيادة الآمنة وجل تركيزها على الغرامات المالية. أتمنى تغليظ عقوبات بعض المخالفات المرورية سيما السرعة لأنها تؤدي إلى حوادث قاتلة."

ويرى يسرى أن مخالفات مثل تجاوز الحد القانوني للسرعة بمقدار 10 أو 20 كيلومتراً خطيرة للغاية ولا ينبغي الاستخفاف بأثرها على السلامة على الطرقات وبالتالي فإن مقترح العمال بإعادة النقاط لمن خسرها بعد 12 شهراً قد تشجع البعض على الاستمرار بالسلوك المتهور.

وانتقدت وزيرة الطرق ناتالي وارد خطة حزب العمال وقالت لإحدى الإذاعات في سيدني ان هكذا خطة "مصممة لكسب الأصوات وليست معنية بالسلامة على الطرقات."

وذكرت وارد في معرض حديثها الإذاعي، ان ثلثي السائقين المسرعين الذين تعرضوا لحوادث مميتة خلال السنوات الخمس الماضية كانوا يسافرون أقل من 10 كيلومترات فوق الحد الأقصى للسرعة.

وبالنسبة لمخالفة قطع إشارة مرورية حمراء، أوضح يسري أنه يتوجب على السائق التنبه للسيارت خلفه: "إذا كانت الإشارة صفراء وشاهدت خلفك شاحنة كبيرة مثلاً، عليك ألا تتوقف وأن تقطع الإشارة صفراء لتجنب الاصطدام بها."

استمعوا إلى المقابلة مع مدرب القيادة طارق يسري في الملف الصوتي أعلى الصفحة.
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