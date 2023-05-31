كاتدرائية مار جاورجيوس الأرثوذكسية في مئويتها : "أفخر بمسيرة شعبنا الانطاكي المضيئة والهجرة اللبنانية الأولى"

النقاط الرئيسية: احتفل المطران باسيليوس قدسية بمرور 100 عام على تشييد كاتدرائية مار جرجس الأرثوذكسية في ردفرن بحضور نواب من البرلمان الأسترالي ورؤساء بلديات والسفير اللبناني والقنصل العام في سيدني مع أعضاء المجلس المحلي وأبناء الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية.

ترأس صاحب السيادة صلاة الشكر في 27 أيار 2023 مسلطًا الضوء على مساهمة كنيسة القديس جاورجيوس منذ تأسيسها حتى اليوم في إغناء المجتمع الاسترالي

تأسست كاتدرائية مار جرجس الأرثوذكسية في ردفرن عام 1920 ببركة الأب نقولا شحادة الذي وصل الى استراليا عام 1913 وكان الكاهن الأول المرسل لخدمة أبناء الكنيسة الانطاكية الارثوذكسية

تعود هجرة العائلات الأرثوذكسية المشرقية الى استراليا الى عام 1988، ما دفع الكنيسة الانطاكية لمرافقة الرعية الأولى في استراليا.





استقرت عائلات لبنانية أرثوذكسية في منطقة ريدفرن منذ الهجرة القديمة التي تعود لعام منذ العام 1888. فبادرت هذه العائلات في اغناء المجتمع الأسترالي من خلال الانخراط بسوق العمل من بدايات صغيرة ومتواضعة كباعة متجولين الى انشاء أعمال تجارية ومصانع، وبذلك ساهمت العائلات المهاجرة في إغناء النسيج الاجتماعي في منطقة ريدفرن من خلال توفير فرص عمل والمضي قدمًا في إنعاش الاقتصاد في سيدني.





نظر متروبوليت أستراليا، نيوزيلاندا والفليبين صاحب السيادة المطران باسيليوس قدسية الى مسيرة مشعة من الحياة الروحية طوال قرن وتوقف عند عطاءات الأب نقولا شحادة رحمه الله الذي كان الكاهن الأول المرسل لخدمة أبناء الكنيسة قائلًا:





"وصل الأب نقولا شحادة عام 1913 الى استراليا وكان الكاهن الأول المرسل لخدمة أبنائنا وبعد وصوله ب 7 سنوات، اجتمعت الرعية واخذت القرار ببناء كنيسة مار جاورجيوس".





المطران باسيليوس قدسية متروبوليت أستراليا، نيوزيلاندا والفليبين Credit: Bishop Basilios Kodseie



كان للكاتدرائية ولأبنائها دور ومساهمة كبيرة في المجتمع المسيحي الأرثوذكسي والأسترالي بشكل عام على كافة النواحي الروحية والاجتماعية والاقتصادية.



استرجع قدسية تلك البدايات المتواضعة والمباركة قائلًا:





نحتفل اليوم بمسيرة شعبنا الانطاكي المضيئة وبالهجرة اللبنانية الأولى مع مئوية الكنيسة الام الأولى في استراليا





ورغم أن منطقة ردفرن، التي كانت مكان استقرار المهاجرين الأوائل، تغيرت ديموغرافيًا مع انتقال المهاجرين الى الضواحي خارج وسط المدينة، إلا ان الكنيسة الأم والمعلمة ما زالت تبادر لمرافقة المؤمنين حيث تدعو الحاجة وفي أماكن تجمّعهم. في هذا الإطار يقول قدسية:



الخدمة الروحية هي اولويتنا ونتوسع لتلبية الحاجات الروحية والزمنية من خلال تأسيس رعايا جديدة ومواكبة المؤمنين





وتابع قدسية قائلًا:





"واجبنا ان نعمل ونكمل ما قد بني على اساسات متينة وشعبنا الانطاكي الأرثوذكسي يملك التصميم لإكمال المسيرة"





الأبرشية الانطاكية الأرثوذكسية التي تتحضّر لافتتاح اول دار لرعاية المسنين، كيف تتطلع الى آفاق المستقبل لاستكمال المسيرة الروحية؟







الإجابة مع السيادة المطران باسيليوس قدسية في الملّف الصوتيّ أعلاه.

