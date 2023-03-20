"الاستقرار شرط للتعافي": مهاجر عراقي أسترالي يصف الحياة في بغداد بعد 20 عاما على الغزو الأمريكي للعراق

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تمر اليوم الذكرى العشرون على بدء الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003. فكيف هو العراق اليوم؟

تمر اليوم الذكرى العشرين لغزو العراق عام 2003 اليوم، حيث بدأت مرحلة الغزو بقصف جوي مكثف يوم التاسع عشر من شهر أذار مارس، تبعه الغزو البري في اليوم التالي. شاركت في هذه المرحلة قوة مشتركة من القوات الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا وبولندا العراق. استمرت المرحلة الأولى لأكثر من شهر بقليل، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى.

ووفقًا للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، كان التحالف يهدف إلى «نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق ووقف دعم صدام حسين للإرهاب وتحرير الشعب العراقي».

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وفي الذكرى العشرين لغزو العراق دعت
منظمة هيومن رايتس ووتش
لتعويض الضحايا ومحاسبة الجناة، وقالت المنظمة إنه في الفترة التي سبقت الغزو في 20 مارس/آذار 2003، تحدث أنصار الحرب عن الشعب العراقي كضحية لنظام دكتاتوري "لكن الشعب العراقي دفع ثمنا باهظا للغزو".

وقالت المنظمة الحقوقية إن نحو نصف مليون شخص خسروا حياتهم، وفقد الملايين منازلهم، وعانى عدد لا يحصى من المدنيين من الانتهاكات على أيدي جميع أطراف النزاع.

وحثت رايتس ووتش "آنذاك والآن" أطراف النزاع على تعويض الضحايا ومحاسبة الجناة، لكنها أشارت إلى أن "الإفلات من العقاب هو السائد".

وخلصت المنظمة الحقوقية إلى أنه بالنسبة للعراقيين حان الوقت لإصلاحات ذات مغزى من أجل المساءلة، فضلا عن حماية حرية التعبير والتجمع حتى يتمكن العراقيون من التعبير عن مظالمهم ومناقشة مستقبل بلدهم.

وأضافت أنه على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في الضرر الذي تسببت فيه قواتهما العسكرية بالمدنيين، وتقديم التعويضات.
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عشرون عاماً على الاحتلال الأمريكي لبلاد الرافدين: أين العراق اليوم؟

وبعد عشرين عاما، يحاول العراقيون لملمة الذكريات المؤلمة والسير قدما نحو مستقبل أقل إيلاما.
بغداد تصوير إيهاب هادي
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال مهندس تكنولوجيا المعلومات إيهاب هادي، الذي عاد من زيارة إلى بغداد مؤخرا "إن العراق يسير على طريق التعافي لكن الشرط الأساسي لإكمال هذه المسيرة هو وجود الاستقرار".

ووصف هادي الوضع في بغداد بأنه جيد بشكل عام حيث توجد المطاعم الفخمة والمكاتب الكبرى ووسائل الترفيه، ولفت إلى وجود حركة معقولة في العمران، لكنه أشار أيضا إلى ضرورة تحسين الخدمات فيما يتعلق بتنظيف الشوارع في أماكن البناء لمنع التلوث الجوي.

وبعد عشرين عاما على بدء الغزو الأمريكي يقول إيهاب هادي إن الناس لا يزالون يتذكرون تجارب ومآسي الحرب ويسترجعون أحداثا حصلت معهم خلال سنوات الحرب الصعبة.

استمعوا إلى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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