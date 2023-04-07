ما هي المحال التي تفتح أبوابها خلال عطلة عيد الفصح 2023؟

النقاط الرئيسية يوم الجمعة العظيمة وأحد الفصح تغلق معظم المحال التجارية والسوبرماركت أبوابها أمام المتسوقين.

تبقى بعض المحال مفتوحة سيما تلك المرفقة بمحطات الوقود ولكن ضمن قيود وساعات عمل مخفضة.

تعاود معظم المحال التجارية العمل بالساعات المعتادة يوم الاثنين الذي يلي أحد الفصح

يعتبر يوم الجمعة العظيمة وأحد الفصح المجيد من الأيام النادرة التي تغلق فيها المحال التجارية والسوبرماركت أبوابها أمام المتسوقين ولا يمكن فيها للأستراليين التبضع كباقي أيام السنة.





ومع القيود المفروضة على التداول يوم الجمعة العظيمة والعطلات الرسمية في معظم الولايات والأقاليم، فإن تحديد المحال المفتوحة قد يكون مربكاً لذا سنطلعك عليها تباعاً.





يوم الجمعة العظيمة





سيتم إغلاق محلات السوبر ماركت الرئيسية Woolworths و Coles و ALDI يوم الجمعة العظيمة بينما ستظل بعض متاجر IGA مفتوحة للتجارة.





وسيتم إغلاق متاجر Bunnings و Big W و Kmart.كما سيتم إغلاق مراكز تسوق ويستفيلد.





سبت النور





ستفتح متاجر ALDI و Coles و Woolworths في الغالب يوم عيد الفصح.



SBS أحد الفصح





سيتم إغلاق معظم متاجر Woolworths في نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة، بينما سيتم فتح متاجر Woolworths الأخرى في جميع أنحاء البلاد ، باستثناء متاجر جنوب أستراليا.





وستكون متاجر Coles مفتوحة باستثناء جنوب أستراليا، سيتم فتح جميع متاجر ALDI في فيكتوريا





سيتم إغلاق معظم متاجر Big W في المدن ، ولكن سيفتح بعضها في المناطق الريفية ضمن ساعات عمل أقل.





وسيتم إغلاق مراكز التسوق في ويستفيلد نيو ساوث ويلز في الغالب.



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Source: Pixabay / pixabay free images يوم الإثنين





سيتم فتح معظم متاجر Woolworths و Aldi وColes. قد تختلف ساعات عمل المتاجر خلال عطلة نهاية الأسبوع ويتم تشجيع الأشخاص على التحقق من ساعات عمل المتاجر عبر الإنترنت قبل التوجه إلى هناك.





استمعوا إلى مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه مع فارس حسن وبترا طوق.



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