المهاجرالمغربي مهدي العاملي: من غسل الصحون إلى صاحب سلسلة من المطاعم

Mehdi Amili

Mehdi Amili

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مهدي العاملي: وٌلدت في مطعم والدي في مكناس وأصبحت صاحب سلسلة مطاعم في أستراليا

مهدي العاملي هو شاب أسترالي من أصول مغربية: ولد ترعرع في مدينة مكناس وتعرف على أستراليا من خلال خريطة شاهدها وهو تلميذ في المدرسة

أحببت أستراليا في طفولتي ولم أتوقع أن أهاجر لها يوما
درس مهدي القانون الدولي في المملكة المغربية وتألق في رياضة الجودو بل أنه انخرط في المنتخب المغربي للجودو.
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Source: Supplied

ضرب القدر موعدا مع مهدي حين تعرف على فتاة أسترالية في "رياض" وهو الإسم الذي يطلق في المغرب على الفنادق الصغيرة ذات الطابع المغربي.

تعرفت على فتاة أسترالية واستمرت علاقتنا لسنوات لكي تكلل بالزواج.
وفي عام 2012 وصل مهدي إلى مدينة سيدني حاملا معه حقائبه وسيرته الذاتية باللغة الفرنسية

فور وصولي إلى سيدني توجهت إلى منطقة بونداي وتمكنت من الحصول على عمل في مطعم
بالعودة إلى ذكرياتي يعتز بها، تحدث مهدي عن طموحه وعن رسمه لأهداف ذات المدى الطويل، قال مهدي:
عملت أولا في غسل الصحون وتعلمت دهاليز العمل في مجال المطاعم والخدمات وأكتسبت خلال السنوات الأولى الخبرة والصداقات وثقة أصحاب المصالح التي كنت أعمل بها
وخلال مدة قصيرة، تمكن مهدي من شراء مطعم في ملبورن والذي لقي نجاحا منقطع النظير ليتوسع عمله ليصبح بعدها صاحب سلسلة مطاعم مختصة في شواء اللحوم على الطريقة الأسترالية.
تحدث مهدي أيضا عن طموحاته المستقبلية وعن احترامه لكل مهاجر طموح مشيرا إلى أن النجاح يقتضي مجموعة من الشروط ومنها العمل الدؤوب والنية الطيبة.

المزيد من التفاصيل عن مهدي العاملي في اللقاء أعلاه
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