مسيرات احتجاجية في يوم أستراليا الوطني وتزايد الدعم الشعبي لتغيير تاريخ الاحتفال به

النقاط الرئيسية أظهر استطلاعان جديدان دعمًا متزايدًا لتغيير تاريخ يوم أستراليا من 26 يناير.

يأتي ذلك في وقت سمحت فيه العديد من المؤسسات لموظفيها بأخذ يوم عطلة مختلف

الدكتورة سماح السبعاوي شاركت في مسيؤة احتجاج في ملبورن وتقول إن التاريخ الحالي ليوم أستراليا الوطني هو بمثابة "النكبة" للسكان الأصليين

احتفلت أستراليا اليوم بعيدها الوطني في ظل أجواء من الاحتفالات والفعاليات التي أقيمت في مختلف المدن الاسترالية، وخاصة في العاصمة الفدرالية كانبرا، التي شهدت عرضا عسكريا واحتفالات تقديم الجنسية الاسترالية بحضور رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي والحاكم العام الجنرال دايفيد هيرلي ممثلا الملك تشارلز الثالث.





وليلة أمس تم تكريم أربعة أستراليين بمناسبة عيد أستراليا الوطني في كانبرا، على جهودهم في جعل أستراليا مكانا أفضل. كما وتم تكريم مئات الأستراليين من خلال منحهم ميداليات وأوسمة تقديرا لأعمالهم.





والتقى رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز مع شيوخ السكان الأصليين مع بدء الاحتفالات الرسمية بيوم أستراليا في جميع أنحاء البلاد. وانضم الحاكم العام ديفيد هيرلي إلى السيد ألبانيز في الحدث الخاص قبل حفل رفع العلم في كانبرا.



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تم تُلي النشيد الوطني باللغة الإنجليزية ، ثم بلغة Ngunnawal المحلية ، تلا ذلك 21 طلقة تحية فوق بحيرة Burley Griffin حيث ألقى السيد ألبانيزي كلمة افتتاحية اعترف فيها بثقافة السكان الأصليين كواحدة من أقدم الثقافات المستمرة في العالم.







وفي نفس الوقت شهدت المدن الأسترالية مسيرات حاشدة دعما للسكان الأصليين واحتجاجا على تاريخ اليوم لأنه يمثل بالنسبة لهم يوما حزينا تحت شعار "مسيرات يوم الغزو".





وتصدرت مجتمعات السكان الأصليين في جميع أنحاء أستراليا المسيرات للاحتجاج على العطلة العامة الوطنية حيث تكتسب الدعوات لتغيير التاريخ زخمًا.





وبدأ الاحتفال بيوم استراليا في هذا التاريخ المثير للجدل في 26 يناير 1994.



وفي مدينة ملبورن شارك الآلاف في مسيرة يوم الغزو، التي ركزت هذا العام على استمرار وفاة السكان الأصليين في السجون.





وقد شارك وفد من الجالية الفلسطينية الأسترالية بهذه المسيرة ومن بينهم الكاتبة والناشطة الفلسطينية الأسترالية الدكتورة سماح السبعاوي.



هل ضاقت الأيام ليتم اختيار هذا اليوم؟

وفي حديث مع SBS Arabic24 قالت الدكتورة سماح السبعاوي إن "الأجواء في المسيرة تعطي أملا كبيرا في التغيير".





"المتظاهرون شكلوا نموذجا لأستراليا وعلينا جميعا أن ندعم مطالب السكان الأصليين الذين استضافونا في بلادهم وأعطونا حياة جميلة".





وأضفت الدكتورة سماح السبعاوي قائلة إن يوم أستراليا الوطني كان مناسبة لذهاب الناس في نزهات لكن الوعي قد زاد الآن حول معنى هذا اليوم والجدل الدائر حوله.





"جميل أن نرى أنه أصبح هناك وعي بهذا الأمر وأن هناك تحركا بالاتجاه الآخر، هذا اليوم يشبه يوم النكبة لهم، وكفلسطينيين يهمنا أن نقف هذه الوقفة مع السكان الأصليين".





"اعتراضهم الأساسي أن يوم الاحتفال يقع في يوم النكبة نفسه، فهل ضاقت الأيام لكي يتم اختيار هذا اليوم؟"



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استطلاعان جديدا يظهران تزايد الدعم لتغيير تاريخ اليوم الوطني لأستراليا

وجد استطلاع للرأي كلفت بإجرائه صحيفة الغارديان في أستراليا أن 26 بالمئة من حوالي 1000 شخص تم استطلاع آرائهم يؤيدون تعيين تاريخ جديد للاستعاضة عن التاريخ الحالي لليوم الوطني وهو 26 يناير. وكانت النسبة السابقة 20 بالمئة في العام الماضي، و15 بالمئة في عام 2019. وكانت نسبة المؤيدين مرتفعة خاصة بين الفئة العمرية بين 18 و34 عاما، حيث وصلت إلى 45 بالمئة.





كما وبرز الدعم المتزايد لتغيير تاريخ يوم أستراليا أيضًا في استطلاع أجرته مؤسسة فكرية محافظة هي معهد الشؤون العامة (IPA) والذي لا يدعم تغيير التاريخ.





فلقد وجد استطلاع أجرته هذا العام وشمل 1000 أسترالي أن 62 في المئة يعتقدون أنه يجب الاحتفال بيوم أستراليا في 26 يناير. هذا أقل من 75 في المئة في عام 2019 و 69 في المئة في عام 2021.







وتشير الدكتورة سماح السبعاوي إلى وجود "تهميش" للسكان الأصليين في أستراليا.





"هناك الكثير من المشاكل، هناك تهميش من قبل الحكومة للسكان الأصليين. حصل تخريب لحياتهم ونظام حياتهم، الحكومة مهملة في إيصال الخدمات اللازمة التي يجتاجونها، وعندما يحصل كل هذا ونقول لهم قفوا على أرجلكم، هذا لا يحصل".





"ركزت مسيرة اليوم على مسألة وفاة السكان الأصليين في السجون، العنف الممنهج ضدهم والعنصرية التي يواجهونها لا تزال مستمرة. ونحن كلفسطينيين، كبشر، كأستراليين يجب أن نناصر الحق".







استمعوا إلى اللقاء مع الدكتورة سماح السبعاوي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





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