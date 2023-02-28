صحفي أسترالي ينتقد نتائج دراسة كشفت أن صحفيين أستراليين حجبوا معلومات خوفا من الملاحقة

تستند النتائج إلى استطلاعين أجريا دون التعريف عن المشاركين، بين تشرين الأول /أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2022.





شمل الاستطلاع أكثر من ألف صحفي، وقد أفاد حوالي 50 بالمئة منهم بأن الخوف من الإجراءات القانونية منعهم من نشر مواد معينة.





كما أظهرت نتائج استطلاع Medianet أن 41٪ من الصحفيين يعتقدون أن قوانين التشهير في أستراليا صارمة للغاية بالنسبة لوسائل الإعلام.



وعبّر المستجيبون للاستطلاع عن شعورهم بأن المحررين والناشرين والمحامين الإعلاميين كانوا "متحفظين للغاية" عندما يتعلق الأمر بنشر المواد التي يحتمل أن تكون تشهيرية بسبب المخاطر المالية.



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وفي حديث مع SBS Arabic24 قال رئيس تحرير جريدة التلغراف أنطوان القزي إن "هذه النتائج تشير إلى أن الصحافيين متضايقون من التقييد القانوني لأنهم كانوا معتادين على الانفلاش".



"الانطباع لدينا أن الحرية الصحافية مفتوحة على الغارب للصافي الأسترالي".









وأضاف القزي: "أكثر دعاوى تشهير بالسنوات العشر الماضية بالعالم رفعت ضد وسائل إعلام أسترالية، أي أنهم يكتبون ما يريدون بلا ضوابط".





في نتائج أخرى، أبرزت "الغالبية العظمى" من المستجيبين صعوبات العمل في قطاع الصحافة. حيث قالت أمريتا سيدو ، مديرة شركة Medianet التي أجرت الاستطلاع أن الغالبية العظمى (98 في المائة) شعروا أن الصحافة التي تهتم بالمصلحة العامة في أستراليا تعرضت للتهديد في عام 2022 ، سواء كان ذلك بسبب قوانين التشهير، أو ظهور معلومات مضللة أو نقص الموارد والموظفين ، من بين عوامل أخرى".



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كما وقال حوالي 45 في المائة من المستجيبين إنهم تعرضوا لسوء المعاملة أو المضايقة بسبب عملهم ، حيث أفاد العديد منهم بتلقي تهديدات بالقتل أو الإساءة والملاحقة عبر الإنترنت أو الاعتداء الجسدي.





أثر الإرهاق على ما يقرب من ثلاثة أرباع الصحفيين الذين شملهم الاستطلاع. حيث أبلغ العديد من الصحفيين عن الكلفة الشخصية المتمثلة في العمل الزائد ، والأجور المتدنية ، والإرهاق ، بالإضافة إلى أوقات صارمة لتسليم العمل ، والشعور بالتقليل من القيمة ، وتغطية الأخبار الصعبة بما في ذلك الفيضانات والحرب وجائحة كوفيد".





كما أفاد أكثر من 10 في المائة من المجيبين بأنهم تعرضوا للتمييز العنصري أو الإساءة كجزء من عملهم. وردا على سؤال حول كيف يمكن لقطاع الصحافة أن يسحن من التمثيل الثقافي ، اقترحت "الغالبية العظمى أن يكون "التوظيف أكثر تنوعًا ، لا سيما للمناصب الإدارية أو مجالس الإدارة.



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ويقول الأستاذ أنطوان القزي إن الحكومة الأسترالية مررت قوانين جديدة في السنوات الخمس الماضية بسبب التفلت.



"نعرف أنه وفي الخمس سنوات الماضية أصبح هناك قيود قانونية جديدة سنتها الحكومة الأسترالية لأنه أصبح هناك تفلت يسبب مشاكل على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي".





"مثال على ذلك الصفات العنصرية التي كانت تنشر وتطال المجتمع الاثني والنساء مثلا، فاضطرت الحكومة للحد من الملامح والمظاهر العنصرية في وسائل الاعلام الاسترالية".





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