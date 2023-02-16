بعد أربعة عقود: كيف أحييت أستراليا ذكرى أبطال وضحايا حرائق عام 1983 المدمرة؟

Former Cockatoo fire brigade captain poses with the Ash Wednesday memorial (AAP).jpg

Former Cockatoo fire brigade captain poses with the Ash Wednesday memorial (AAP)

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تصادف اليوم الذكرى الأربعون لحرائق الغابات التي ضربت أجزاء واسعة من ولايتي فيكتوريا وجنوب أستراليا واعتبرت أكبر الحرائق في تاريخ البلاد وأكثرها سوءا.

تمر اليوم الذكرى الأربعون لحرائق كانت الأكبر في تاريخ أستراليا لغاية حصولها في عام 1983. وقد نظمت فعاليات تستذكر الضحايا وتحيي عناصر الإطفاء وخدمات الطوارئ الأخرى.

اجتاحت تلك الحرائق مناطق واسعة من ولايتي فيكتوريا وغرب أستراليا بما أصبح يعرف بعدها بيوم Ash Wednesday. في مثل هذا اليوم من عام 1983 أتت الحرائق على أكثر من 3700 مبنى، وخسر أكثر من 2500 شخص منزلهم، ومات 75 شخصا، منهم 47 في فيكتوريا و28 في غرب استراليا. وبلغت مساحة الأرض المحروقة 2080 كيلومترا مربعا.

شبّ 180 حريقا في كارثة كانت الأسوأ في أستراليا منذ قرن، واعتبرت أكثر الحرائق سوءا في تاريخ أستراليا لغاية حرائق السبت الأسود التي اندلعت في فيكتوريا عام 2009.

 في ولاية جنوب أستراليا أقيمت اليوم فعاليات بعنوان Bushfire Resilience Day لاستذكار حياة الذين فقدوا جراء الحرائق والتنويه بصمود الناجين وقدرتهم على التأقلم.

كما وأقيمت وقفات تذكارية في ولاية فيكتوريا في المناطق التي ضربتها الحرائق، لاستذكار الضحايا والتنويه بعناصر الإطفاء وخدمات الطوارئ الذين بذلوا كل ما يملكونه من جهود في مواجهة النيران.


استمعوا إلى التقرير في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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