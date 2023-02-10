"سوريا تناديكم فلنعمل معًا": تحركات في ملبورن للإنقاذ بأسرع ما يمكن عقب الزلزال المدمر

النقاط الرئيسة: دعوات لكل السوريين للمساهمة بالمساعدات من كل الأطياف.

يتم التنسيق بين الجاليتين السورية واللبنانية لجمع رجال أعمال وشخصيات اعتبارية عربية وأسترالية في الجالية يوم 18 شباط/فبراير

هناك تحركات فردية وآن الأوان لعمل جماعي لإنقاذ سوريا

قال القنصل الفخري السوري السابق في ملبورن عيسى زريبي في حديث مع مع إذاعة أس بي أس عربي23 إن بعض أبناء الجالية السورية في ملبورن يعملون حاليًا على تنظيم لقاء تشاركي يضم رجال أعمال وشخصيات مرموقة من الجالية العربية والأسترالية والسورية لإيجاد طريقة مناسبة لدعم سوريا في هذا المصاب الكبير.





وأوضح أنه تم تحديد يوم 18 شباط/فبراير 2023 للتجمع في إحدى القاعات المعروفة في ملبورن، فيما يتم وضع جدول الأعمال والفعاليات للوصول إلى الطرق المناسبة غير العينية لدعم سوريا."





وأضاف أنه وكثير من الجهات هبوا للمساعدة بمجرد حدوث هذه الفاجعة.



وأكد أن السوريين المهاجرين في كل العالم كانوا يقدمون بشكل فردي لعائلاتهم في سوريا الكثير منذ حدوث لأزمة، و"آن الآن للدعم الجماعي".





يُذكر أن رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية ومسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أعلنوا اليوم توجههم إلى سوريا التي تعرضت يوم الاثنين الماضي على غرار تركيا المجاورة لزلزال عنيف تجاوزت حصيلته 20 ألف قتيل.



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وكتبت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك على تويتر إنها وصلت إلى حلب في سوريا "وقلبي مثقل، فالمجتمعات التي تكافح بعد سنوات من المعارك العنيفة أصابها الشلل الآن بسبب الزلزال. مع تطور هذا الحدث المأسوي، يجب الاستجابة للوضع اليائس للسكان".





قبيل ذلك، كتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على تويتر: "أنا في طريقي إلى سوريا حيث تدعم منظمة الصحة العالمية الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي ضربها الزلزال الأخير، استنادًا إلى عملنا في البلاد منذ وقت طويل".





تزامنًا مع هذه التحركات، أعلنت الأمم المتحدة أن مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة مارتن غريفيث سيتوجه إلى تركيا وسوريا نهاية الأسبوع.





ويزور غريفيث السبت القادم مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، وحلب شمال غرب سوريا الأحد القادم، حسبما قال المتحدث باسمه لوكالات الأنباء. وسيلتقي خلال زيارته أيضًا "السلطات في العاصمة السورية دمشق".



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هذا ودخلت الخميس أول قافلة مساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق شمال سوريا في اليوم الرابع من عمليات الإنقاذ بعد الزلزال الذي خلّف أكثر من 20 ألف قتيل في البلدين.





وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحافي أنه "في ظل الظروف المناخية والهزات الارتدادية المستمرة، نخوض سباقا مع الوقت لإنقاذ الأرواح".





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