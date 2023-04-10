"هذه وصية أجدادنا": حكايات وطن عرض مسرحي يأخذك في رحلة من أستراليا إلى فلسطين!

النقاط الرئيسية: حكايات وطن عرض مسرحي يأخذ مشاهديه في رحلة إلى فلسطين ليعيشوا قصصها وانتصاراتها.

هذه الفرقة هي مجموعة من المتطوعين الذين أرادوا الحفاظ على وصية أجدادهم.

العرض قائم على قصة حب حقيقية في ظل الاحتلال، كما يسافر برحلة عبر المدن الفلسطينية.

في حديث أجرته أس بس أس مع السيد مصطفى زقزوق أحد أعضاء فرقة حكايات وطن أو Tales of a Homeland، قال أن فلسطين هي من جمعت أعضاء هذا الفرقة على هذا العمل كما تلم الأم أبنائها حولها.



نحن مجموعة متطوعين من الجالية إضافة إلى أعضاء من جاليات عربية أخرى، أردنا جميعاً إيصال صوت الشعب الفلسطيني للعالم.

Source: Supplied أشار مصطفى إلى أن حب فلسطين نما داخل هؤلاء الشبان والشابات لأنها وصية الأجداد للأبناء الذين بدورهم ورثوها لأبنائهم.





كما أوضح مصطفى أن لديهم العديد من الأهداف التي يسعون لتحقيقها من هذه العروض، اولها تعريف الأجيال الناشئة التي لم تر فلسطين على القضية الفلسطينية، إضافة إلى تذكير المغتربين الذين لم يزوروا فلسطين منذ وقت طويلة بأيام بلادهم وتراثهم.





والأهم من هذا كله توعية الشعب الأسترالي والجاليات الأخرى بعدالة قضيتهم وحقهم في أرضهم.



كل الشعوب لديها وطن تعيش فيه، إلا نحن الفلسطينيين وطننا يعيش داخلنا فأحضرناه إلى أستراليا بتراثه وفنه وأغاني وطعامه ولباسه.

Source: Supplied أشار مصطفى أن عرض العام الماضي ركز بشكل بارز على التراث، ولاقى ردود فعل ممتازة من الصغار والكبار الذين شعروا أنهم سافروا برحلة إلى بلدهم الأم خلال العرض. هذا الأمر شجع على إعادة التجربة، لا سيما بعد النجاح بإيصال الفكرة الأولى، فحان الوقت للعمل على أفكار أكبر والتي كانت هذه المرة بنقل جزء من الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.



هنا بدأنا التركيز على الواقع منذ ما بعد النكبة إلى وقتنا الحالي، ورغم المآسي الكثيرة ركزنا على لحظات النصر لنعطي شعلة أمل شعبنا.

Source: Supplied أوضح مصطفى أنهم عرض العام الماضي كان مبنياً على عرس الظريف والعتابا، أما هذا العام فقد أضافوا قصة حب واقعية على العرض مرتبطة بالماضي تواجه التحديات في ظل الاحتلال ولكن الحب ينتصر في النهاية.





كما يتخلل العرض رحلة داخل المناطق الفلسطينية للتعريف بطبيعة الأرض وجمالها وما تتميز به، إضافة إلى الثوب الفلسطيني الذي يختلف من منطقة لأخرى.



أيام زمان الثوب الفلسطيني الفلاحي كان عبارة عن لوحة شعرية تحكي عن حياتهم وفنهم وقصصهم وأسرارهم.

Source: Supplied ركز مصطفى على أنهم يعملون جاهدين منذ سنتين لضمان نتيجة متقنة وذات مصداقية عالية، فأجروا البحوث وتواصلوا مع هيئة إدارة التراث والفن في غزة للحصول على معلومات دقيقة لضمان المصداقية في العمل.





وفي تفاصيل إضافية عن الحفل، قال مصطفى أنه سيجري في ملبورن بتاريخ 30 نيسان/ أبريل في Clocktower Centre في منطقة Moonee Ponds، وفي سيدني بتاريخ 7 أيار/ مايو على مسرح Bryan Brown في بانكستاون.





استمعوا إلى الملف الصوتي المرفق أعلى الصفحة لمعرفة المزيد عن هذا العرض الاستثنائي.





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