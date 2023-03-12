غرفة التجارة والصناعة الأسترالية الأردنية في حفلها السنوي: " التجارة الثنائية بين البلدين تسير نحو آفاق اوسع"

1d8e779b-.JPG

The Australian Jordanian Chamber of Commerce & Industry (AJCCI) was founded in 2018 as an independent not-for-profit organisation governed by a Board of nine Directors chaired by Mr. Charlie Shahin

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

تحيي غرفة التجارة والصناعة الأسترالية الأردنية عشاءها السنوي بدعوة من رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية الأردنية البروفسور خليل شاهين ومجلس الامناء وذلك مساء الثلاثاء الواقع في 14 من آذار/مارس في سيدني. ماذا سيحمل حفل هذه السنة من إطلاق مشاريع مستقبلية تصب في تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين؟

النقاط الرئيسية:
  • تأسست غرفة التجارة والصناعة الأسترالية الأردنية (AJCCI) في عام 2018 وهي منظمة مستقلة غير هادفة للربح يحكمها مجلس من تسعة أعضاء وتضم حاليًا 70عضوًا
  • تضع الغرفة في صلب اهدافها تعزيز، تنمية وتوسيع التجارة الثنائية والتجارة بين أستراليا والأردن
  • تبلغ قيمة التجارة الثنائية حاليًا بين البلدين 113 مليون دولار وهذا الرقم يمكن ان يتضاعف لا بل ان يلامس المليار دولار
مضت خمس سنوات على تأسيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية الأردنية وفي صلب اهدافها تعزيز تنمية وتوسيع التجارة الثنائية والتجارة بين أستراليا والأردن.

بحضور سفير استراليا لدى الأردن السيد برنارد لينش وعميد السلك الدبلوماسي لدى أستراليا د. علي كريشان وعدد من السياسيين الأستراليين وسفراء وقناصل أجانب وعرب وعدد من غرف التجارة الأسترالية والعربية، سينطلق العشاء السنوي غرفة التجارة والصناعة الأسترالية الأردنية AJCCI.

استهل رئيس الغرفة الأسترالية الاردنية للتجارة والصناعة البروفسور شارلي او خليل شاهين حديثة لبرنامج Good Morning Australia بتسليط الضوء حول أهداف عمل الغرفة منذ ان تأسست في عام 2018 وفي صلب اهدافها تعزيز تنمية وتوسيع التجارة الثنائية والتجارة بين أستراليا والأردن.

شاهين الذي ان انضم الى الغرفة الأسترالية الاردنية للتجارة والصناعة عام 2020، أشار الى أن تشجيع ودعم الاستثمار بين أستراليا والأردن يأتيان ضمن صلب رؤية وعمل الغرفة وبشكل خاص إقامة علاقة خاصة مع الهيئات الحكومية الأردنية والأسترالية في الأمور المتعلقة بالتجارة والصناعة والتجارة و تمثيل المصالح الأردنية في أستراليا والمصالح الأسترالية في الأردن.

توقف شاهين عند المفاهيم المغلوطة التي قد تعيق أي تعاون تجاري مستقبلي اذ يقول:

"الأردن وان في قلب الشرق الأوسط، الا انه يتمتع بالاستقرار الأمني والمصرفي وبناء علاقة تجارية متينة بين استراليا والأردن امر حيوي"

وتابع شاهين:
التجارة الثنائية حاليًا تبلغ قيمتها 113 مليون دولار وهذا الرقم يمكن ان يتضاعف لا بل ان يلامس المليار دولار

"لذا فان بناء علاقات أكبر تجارية أكبر واوسع بين استراليا والأردن هي هدفنا الأول"

كما ونوّه شاهين بالشركة الأسترالية التي ستبدأ مرحلة دراسة اعدادية لمشروع الطاقة الخضراء والمتجددة والتي قد تدر فرص عكل هائلة في الأردن إذا ما تم المضي قدمًا بالمشروع.

تضم الغرفة اليوم أكثر من 70 عضوًا وتشمل العضوية أمثال مزودي الخدمات العالميين EY و PwC بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المالية.

المزيد في الملّف الصوتيّ أعلاه.

اقرأ المزيد:

معرض أهلًا وسهلًا في جنوب استراليا: "28 قصة تحكي روعة الضيافة العربية"

"الزواج الزائف يختلف عن المدبّر": الزواج بغية الحصول على جنسية هل يعتبر فعلًا جرميًا في القانون الاسترالي؟


جبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على
فيسبوك
و
تويتر
و
انستغرام.



شارك

الأكثر متابعة

CENTRELINK STOCK

عندما زرعت سنترلينك الرعب في قلوب الأستراليين: كل ما تريدون معرفته عن فضيحة 'روبوديت'

13:46
Australian Passport

الحقوق التي تكفلها الجنسية الأسترالية: هل يتمتع المواطن الاسترالي بالحقوق ذاتها خارج الأراضي الأسترالية؟

14:21
SBS

تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة

07:04
Young man walking in arid desert landscape with photography backpack on an adventure in outback Australia

طرق ذكية وعملية للعثور على من ضل طريقه أثناء رحلة في برية أو أحراش أستراليا

Woman using a laptop in office

'التوازن بين العمل والحياة هو حلم للكثيرين'هل أستراليا على وشك تقليل أيام العمل لأربعة أيام في الأسبوع؟

CTS convoy moves towards Mosul

العراق يصادر ثلاثة ملايين حبة كبتاغون على الحدود مع سوريا

12:37
Zainab.jpeg.jpg

'مستقبل زينب يعتمد على قرار من وزارة الهجرة الأسترالية': والدة زينب تناشد وزير الهجرة بإيجاد حل لمأزق العائلة

08:56
ABS LABOUR FORCE STOCK

عيد العمال في فيكتوريا: المعركة طويلة لتحقيق المساواة في الأجور وقضايا مُلحة أخرى

Latest podcast episodes

Iman wedding1.jpg

الملكة رانيا تشارك فرحتها بعقد قران الأميرة إيمان بكلمات مؤثرة. فماذا قالت؟

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار الأراضي الفلسطينية في اسبوع 13/3/2023

Adam Bandt

العمال يتفق مع الخضر على انشاء "صندوق اعادة الاعمار"

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار الصباح 13/3/2023