غرفة التجارة والصناعة الأسترالية الأردنية في حفلها السنوي: " التجارة الثنائية بين البلدين تسير نحو آفاق اوسع"

النقاط الرئيسية: تأسست غرفة التجارة والصناعة الأسترالية الأردنية (AJCCI) في عام 2018 وهي منظمة مستقلة غير هادفة للربح يحكمها مجلس من تسعة أعضاء وتضم حاليًا 70عضوًا

تضع الغرفة في صلب اهدافها تعزيز، تنمية وتوسيع التجارة الثنائية والتجارة بين أستراليا والأردن

تبلغ قيمة التجارة الثنائية حاليًا بين البلدين 113 مليون دولار وهذا الرقم يمكن ان يتضاعف لا بل ان يلامس المليار دولار

مضت خمس سنوات على تأسيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية الأردنية وفي صلب اهدافها تعزيز تنمية وتوسيع التجارة الثنائية والتجارة بين أستراليا والأردن.





بحضور سفير استراليا لدى الأردن السيد برنارد لينش وعميد السلك الدبلوماسي لدى أستراليا د. علي كريشان وعدد من السياسيين الأستراليين وسفراء وقناصل أجانب وعرب وعدد من غرف التجارة الأسترالية والعربية، سينطلق العشاء السنوي غرفة التجارة والصناعة الأسترالية الأردنية AJCCI.





استهل رئيس الغرفة الأسترالية الاردنية للتجارة والصناعة البروفسور شارلي او خليل شاهين حديثة لبرنامج Good Morning Australia بتسليط الضوء حول أهداف عمل الغرفة منذ ان تأسست في عام 2018 وفي صلب اهدافها تعزيز تنمية وتوسيع التجارة الثنائية والتجارة بين أستراليا والأردن.





شاهين الذي ان انضم الى الغرفة الأسترالية الاردنية للتجارة والصناعة عام 2020، أشار الى أن تشجيع ودعم الاستثمار بين أستراليا والأردن يأتيان ضمن صلب رؤية وعمل الغرفة وبشكل خاص إقامة علاقة خاصة مع الهيئات الحكومية الأردنية والأسترالية في الأمور المتعلقة بالتجارة والصناعة والتجارة و تمثيل المصالح الأردنية في أستراليا والمصالح الأسترالية في الأردن.





توقف شاهين عند المفاهيم المغلوطة التي قد تعيق أي تعاون تجاري مستقبلي اذ يقول:





"الأردن وان في قلب الشرق الأوسط، الا انه يتمتع بالاستقرار الأمني والمصرفي وبناء علاقة تجارية متينة بين استراليا والأردن امر حيوي"





وتابع شاهين:



التجارة الثنائية حاليًا تبلغ قيمتها 113 مليون دولار وهذا الرقم يمكن ان يتضاعف لا بل ان يلامس المليار دولار





"لذا فان بناء علاقات أكبر تجارية أكبر واوسع بين استراليا والأردن هي هدفنا الأول"





كما ونوّه شاهين بالشركة الأسترالية التي ستبدأ مرحلة دراسة اعدادية لمشروع الطاقة الخضراء والمتجددة والتي قد تدر فرص عكل هائلة في الأردن إذا ما تم المضي قدمًا بالمشروع.





تضم الغرفة اليوم أكثر من 70 عضوًا وتشمل العضوية أمثال مزودي الخدمات العالميين EY و PwC بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المالية.





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