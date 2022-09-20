"التاريخ يكتبه الأقوياء": هل يجب على أستراليا التصالح مع ماضيها الذي تخلله حروب لمئة عام مع السكان الأصليين؟

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ينطلق وثائقي The Australian Wars يوم غد 21 سبتمبر على شاشتي SBS و NITV

باحثة من الجالية العربية تقول انه من الضروري تدريس التاريخ كما هو في المدارس الأسترالية

بدأت الحروب الحدودية Frontier Wars في عام 1788 مع وصول الأسطول البريطاني الأول والذي كان مكوناً من 11 سفينة بقيادة الكاتبن جيمس كوك. حملت هذه السفن كان لديهم سجناء ومسؤولون عسكريون وبريطانيون على استعداد لاحتلال الأرض. اعتبر هذا الوصول بداية رسمية لتأسيس مستعمرة نيو ساوث ويلز والصراع بين الشعوب الأولى والقوات الاستعمارية.





من أبرز محطات هذه السلسلة من الحروب الدموية كانت الحرب السوداء في تسمانيا بين عامي 1804 و 1830، حيث جال المستوطن الأبيض آنذاك عبر الجزيرة بأكملها بحثاً عن السكان الأصليين لقتلهم وانتهت بإبادة معظمهم. ولكن كان ملفتاً مستوى المقاومة الشرسة التي أبداها السكان الأصليون هناك اذ اندلعت عدة مواجهات أحرقوا خلالها مزارع لمستوطنين جدد ودب الرعب في قلوبهم.





لأول مرة وبناءً على معلومات موثقة، تطلق شبكة أس بي أس يوم غد (21 أيلول سبتمبر) أولى حلقات سلسلة وثائقية بعنوان The Australian Wars على شاشتي أس بي أس و NITV.





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سيتطرق هذا الوثائقي إلى تظهر السجلات الاستعمارية والأدلة الأثرية التي كشفها فرق الخبراء والتي أظهرت الحجم المروع للصراع، إذ يحتوي المتحف الوطني الأسترالي وحده على بقايا أكثر من 400 من أسلاف السكان الأصليين والتي يظهر الكثير منها أدلة على الموت من خلال عمليات الإعدام وقطع الرؤوس والمذابح.





ووفق تقارير فإن عدد ضحايا هذه الحروب التي امتدت على مدى أكثر من 100 عام، حوالي 40 ألف في صفوف السكان الأصليين وحوالي 2500 في صفوف المستوطنين.





ومن عام 1837 وعلى مدى عام، وقع ما يُعرف باسم "مذبحة واترلو كريك" والتي قادها الرائد جيمس نان بعد أن قام بتسليح المستعمرين والرعاة لمطاردة السكان الأصليين.





أما في العام التالي فوقعت مذبحة "كور ميال" وهي معروفة في أنحاء العالم لأنها كانت المرة الأولى التي يتم فيها محاسبة الجناة على تورطهم فيها، حيث تم شنق 7 من الـ12 المتهمين بتنفيذها بحق السكان الأصليين.



Nowhere was resistance to white colonisers greater than from Tasmanian Aboriginal people, but within a generation only a few had survived the Black War. Source: The Conversation / Robert Dowling/National Gallery of Victoria via The Conversation تحدثنا مع الكاتبة والأديبة د. نجمة حبيب والتي دأبت على توثيق تلك الفترة من تاريخ البلاد في معرض كتابها "وجوه أدبية من أستراليا". سألناها بداية عن السبب الذي دفعها لخوض هذه التجربة الأدبية فقالت: "انا وصلت أستراليا كلاجئة فلسطينية على أستراليا وهنا حصلت على حقوقي ونُزعت عني صفة اللاإنسان. كتبت هذا الكتاب لسد الفجوة بالنسبة لأبناء الجالية. كان منهم من وصل منذ عشرات السنوات ولا يعلم الكثير عن تاريخ البلاد."





وقارنت د. حبيب بين تجرتها كفلسطينية وتجربة السكان الأصليين: "هذا شيء طبيعي، المستعمر دائماً يقوم دائماً باعتبار الأرض التي يصل لها تيرا نوليوس أو أرض بلا شعب. لهذا قمت بكتابة الكتاب وتوثيق الحقائق."





وترفض د. حبيب توصيف ما حدث من نزاعات في القارة الأسترالية على أنه حروب: "لا نستطيع استخدام لفظ حروب لأن الحرب تتطلب أن يكون هناك طرفين متكافئين."





ويطرح الوثائقي الجديد الحقائق كما هي ما دفع إلى التساؤل عن ضرورة دمج التاريخ في المناهج الدراسية. وترى د. حبيب أن "التقصير" بحق الشعوب الأصلية كبير وليس فقط على مستوى الحكومات:" هناك تقصير بالإضاءة على الشعب الابوريجي وسط حالة من الجهل العام. لم يحدث اي تغيير على الأرض ولا بد علينا أن نبدأ من المدارس."





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