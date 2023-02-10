ورشة الأفكار الكبيرة: الخطوة الأولى لتحقيق حلم اللاجئ والمهاجر ببدء مصلحته التجارية

النقاط الرئيسية: تطلق مؤسسة iGen ورش عمل لماعدة اللاجئين والمهاجرين على بدء مصلحة تجارية خاصة في ملبورن.

تشمل هذه الورشات المجانية تدريباً مكثفاً لتهيئة المشارك لبدء علمه الخاص ما يشمل النواحي الضريبية وكيفية الحصول على قرض.

يشترط أن يتقدم على الأقل شخصين من عائلة واحدة وأن يكونوا مولودين خارج أستراليا.

قال المستشار الوظيفي السيد شربل يوخنا لأس بي أس عربي 24 أنهم يسعون من خلال هذا البرنامج إلى التأكد أن الناطقين باللغة العربية والراغبين ببدء عمل تجاري لديهم الفرصة لتحقيق هذا الأمر من خلال تعليمهم كيفية البدء بهذا الأمر لا سيما أن الكثير منهم لديهم المهارات والخبرات.





ستبدأ هذه الورشة بتاريخ 18 شباط/ فبراير ومدتها أربع ساعات يتم التركيز خلالها على خلق وإخراج فكرة العمل لدى المشاركين والمساعدة على تطويرها.



وأضاف شربل أنه بعد هذه الورشة الأولى هناك سلسلة من ست ورشات أخرى للراغبين بالمتابعة في البرنامج كل يوم سبت على مدار ستة أسابيع. كما ستكون متاحة وجهاً لوجه وكذلك عبر الإنترنت لمن لا يستطيع الحضور.



Source: Supplied / Sharbel Youkanna أوضح شربل أن هذه السلسلة من ورشات العمل تضع المشارك على أول الطريق لبدء عمله حتى لو كان يفتقر إلى الخبرة في المجال. وهي تشمل تدريباً على كيفية الوصول إلى الزبائن والتعامل معهم، ومن الزبائن التي يجب التركيز عليهم بحسب نوع العمل سواء تجاري أو خدماتي، وكيفية جذب الزبائن إلى البضاعة أو الخدمات.





كما أن الأمور الضريبية المتعلقة بالنظام الضريبي الأسترالي هي من صلب الأمور التي يتضمنها البرنامج لتجنيب المشاركين الوقوع في أي مشاكل ضريبية.



كذلك يمكن إرشاد المشاركين إلى طريقة التقديم للحصول على قرض مالي إذا كانوا يحتاجون رأس المال للبدء بعملهم.





بذلك يكون المشارك عند انتهاء البرنامج ملماً بكل المعلومات التي يحتاجها، وتكون فكرته قد أصبحت جاهزة للتنفيذ.



Source: Supplied / Sharbel Youkanna وأشار شربل أن هذه الورش هي مجانية بصورة كاملة للمشاركين الذين يشترط أن لا يكونوا مولودين في أستراليا، وأن يكونوا أكثر من شخص من عائلة واحدة كأخ وأخته أو رجل وزوجته.





كما أنهم يغطون كلفة النقل إلى المكان التي تنعقد فيه هذه الورش، وكذلك إذا اضطر الوالدين إلى ترك ابنهم أو ابنتهم مع جليسة الأطفال فهم يغطون التكاليف أيضاً.





قال شربل أن هذا البرنامج لاقى ردود فعل جيدة جداً فيما قبل عندما تم تقديمه باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وأمل أن يحقق نتائج مماثلة في حلته العربية التي تحصل للمرة الأولى.





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