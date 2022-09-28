الخاسر الأكبر هي ولاية نيو ساوث ويلز: لم نزح عشرات الآلاف من سكان نيو ساوث ويلز وفكتوريا الى ولايات أخرى؟

النقاط الرئيسية: أكد تقرير لمكتب الإحصاءات ان عشرات الآلاف من سكان ولاياتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا نزحوا الى ولايات أخرى، أبرزها كوينزلاند

أعلن مصرف الاحتياطي عن الخسارة الأكبر في تاريخه قدرها 37 مليار دولار أسترالي للعام المالي٢٠٢١-٢٠٢٢

أتت هذه الخسارة على إثر شراء سندات الخزينة حكومية بقيمة ٢٨٠ مليار دولار خلال العامين السابقين لتمويل برامج الدعم الحكومية

يؤكد تقرير لمكتب الإحصاءات ان ، أبرزها كوينزلاند.





استهل الخبير الاقتصادي عبد الله عبد الله لقاءه الأسبوعي مع برنامج Good Morning Australia ضمن بودكاست "مال واقتصاد" متوقفًا عند ظاهرة النزوح الملفتة التي تشهدها ولايات عدة، سيما ولاية نيو ساوث وايلز وتليها فكتوريا.





يرى عبد الله أنه وعلى الرغم من الخسائر، الا ان ولايتي نيو ساوث ويلز وفكتوريا شهدتا زيادة بعدد المقيمين الإجمالي بسبب نمو السكان الطبيعي الذي يعتبر الأسرع في هاتين الولايتين، بالإضافة لنمو عدد السكان من الهجرة الدولية، والتي تعد المساهم الرئيسي في التغير السكاني في هتين الولايتين.





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يقول عبد الله:



" فكتوريا ونيو ساوث ويلز تعتبرا الوجهتين المفضلتين للقادمين الجدد الى استراليا بسبب قوة اقتصادهما وقدرتهما على توفير فرص عمل للمهاجرين الجدد بشكل اوسع من الولايات الأخرى".





توقف عبد الله ايضًا عند أسباب ديموغرافية أخرى تجعل عدة ضواحي من سيدني وملبورن مركز ثقل المهاجرين الذين يجذبون المزيد من أهلهم واصدقائهم من المهاجرين الجدد من خلال توفّر البضائع والخدمات التي يحتاجها المهاجر في هذه الضواحي، وأردف قائلًا:





على سبيل المثال، منطقة اوبرن في سيدني هي من اعلى الضواحي التي يسكن فيها استراليون ومقيمون ولدوا خارج استراليا بنسبة ٦١٪، تليها منطقة داندينوغ في ملبورن وفارفيلد بنسبة ٥٦٪ وباراماتا بنسبة ٥٤٪

مصرف الاحتياطي يعلن عن الخسارة الأكبر في تاريخه

أعلن مصرف الاحتياطي عن الخسارة الأكبر في تاريخه قدرها 37 مليار دولار أسترالي للعام المالي٢٠٢١-٢٠٢٢، على إثر شراء سندات الخزينة حكومية بقيمة ٢٨٠ مليار دولار خلال العامين السابقين لتمويل برامج الدعم الحكومية، فكيف لمصرف يمكنه طباعة العملة ان يخسر؟





شرح عبد الله أنه بالإضافة لخفض سعر الفوائد، يعتبر برنامج شراء سندات الخزينة التي تصدرها الحكومة الفدرالية في سوق المال، أحد أبرز وسائل السياسة النقدية التي يتدخّل من خلالها المصرف المركزي عادة لدعم الاقتصاد الوطني. وقد لجأ المصرف خلال جائحة كورونا لتمويل برامج الدعم الحكومية عبر مال جديد تمت "طباعته" لأجل هذا السبب. بمعنى اخر، فإن مصرف الاحتياطي هو الدائن الأبرز للحكومة.





تابع عبد الله في هذا الإطار أنه من خلال اقدامه على شراء هذه السندات تمكن المصرف ايضا من خفض مستوى أسعار الفائدة في سوق السندات قائلًا:





" في حالة مصرف الاحتياط تعتبر خسائر برنامج شراء السندات التي بلغت ٥٤ مليار دولار، ٣٧ مليار في العام المالي الماضي، خسائر دفترية او حسابية في قيمة رأس المال الخاص بهذه السندات وليست خسائر فعلية".





يعود السبب بالنسبة لقراءة عبدالله الاقتصادية، بأن المصرف اشترى السندات على سعر مرتفع خلال الجائحة وهو يعيد بيعها على سعر منخفض بعد الجائحة. هذه سياسة مقصودة الهدف منها خلال الجائحة هو تشجيع المستثمرين، الذين يلجؤون خلال الازمات الى وضع أموالهم في استثمارات آمنة تحفظ رأس المالي وأبرزها سندات الحكومة الأسترالية، على استثمار أموالهم في أجزاء أخرى من الاقتصاد غير السندات الحكومية، مثل الاستثمار في أسهم الشركات الأسترالية.







مع تعافي الاقتصاد وإعادة المستثمرين أموالهم في سوق الاسهم وأماكن أخرى أكثر خطورة، تنخفض أسعار السندات، مما يعني انخفاضا في قيمة سندات الخزينة التي يملكها المصرف، مما يكبده هذه الخسارة الدفترية على السندات.





يقول عبد الله:





" الهدف الآخر من هذا البرنامج الذي يعرف تقنيًا بالتيسير الكمي هو خفض المردود على هذه السندات وتثبيته عند مستوى متدني وخاصة سندات التي تستحق في ثلاث سنوات والتي ترتبط أسعار فوائد القروض الثابتة بشكل مباشر بالمردود على هذه السندات القصيرة الاجل".





إبقاء اسعار فوائد القروض منخفضا يشجع المستثمرين أكثر للأقبال على الاستدانة والاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد. في أواخر عام ٢٠٢١ توقف المصرف عن سياسة تثبيت مردود السندات القصيرة الاجل، لذلك كنا شهدنا ارتفاعات في أسعار القروض الثابتة حتى منذ قبل تغيير سعار الفائدة العام.





يعتبر عبد الله أن بالرغم من هذه الخسائر لا يزال البنك قادرا على العمل بشكل كبير، حتى لو خسر الأموال على الاستثمارات، فلنتذكر أن مصرف الاحتياطي قادر على طباعة النقود حسب الرغبة يعني أنه لا يمكن ان يفلس.





وأوضح قائلًا:





للتذكير من أن طباعة العملة الورقية هي من أحد أبرز الطرق التي تسمح لمصرف الاحتياطي بجني الأرباح، إذ تبلغ تكلفة طباعة ورقة ال ٥٠ وال ١٠٠ دولار ٣٢ سنتا فقط، و٢٠ سنتا لعملة النقد المعدني بقيمة ٢ دولار

وختم مسلطًا الضوء على أن هذا المربح الذي يقدر بمليارات الدولارات يذهب جزء منه للحكومة الفدرالية على شكل توزيع أرباح. ولكن مع خسائر برنامج التيسير الكمي ستخسر الحكومة الفدرالية هذه المبالغ بالسنوات القادمة الى حين تمكن مصرف الاحتياطي من إعادة التوازن الى موازنته الذي من المتوقع ان يأخذ عقدا كامل من الزمن، أي لحين بيع كل السندات التي تم شراؤها خلال الجائحة.





كل التفاصيل في هذا الملف الصوتي مع الخبير الاقتصادي عبدالله عبدالله متحدثًا لبرنامج Good morning Australia.









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