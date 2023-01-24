الحكومة الفرنسية ترفع سن التقاعد الى 64: ما هو العمر المناسب للتقاعد بالنسبة للاقتصاد الاسترالي؟

النقاط الرئيسية: تلجأ بعض الدول الى رفع سن التقاعد ومن بينها فرنسا التي جعلت سن التقاعد 64 عامًا بحلول 2030 بدلًا من 62 واصفة قرارها بالاصلاحي

يتوقع وزير الخزانة جيم تشالمرز ان أسوأ ما في أزمة التضخم في استراليا أصبح من الماضي وان الاقتصاد بدأ يتعافى

حذرت شركة Deloitte Access Economics من ان أستراليا قد تشهد حالة ركود إذا ما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى

تواجه العديد من حكومات الدول صعوبة في التعامل مع ظاهرة ارتفاع متوسط عمر الانسان وانعكاساته على الاقتصاد.





استهلت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري مداخلتها عبر برنامج Good Morning Australia بالاشارة الى تقرير يتحدث عن العمر المناسب للتقاعد من الناحية الاقتصادية.







تواجه عدة حكومات صعوبة في التعامل مع ظاهرة ارتفاع متوسط عمر الانسان والتي تنعكس آثارها السلبية ارتفاعًا متزايدًا في المخصصات المالية الموجهة لصناديق التقاعد وتراجعا في الانتاجية الاقتصادية. تشرح الحنبوري هذا الواقع قائلة:





"من بين الحلول التي تلجأ اليها بعض الدول، رفع سن التقاعد وهي الخطوة التي ستقوم بها الحكومة الفرنسية عبر جعل سن التقاعد 64 عامًا بحلول 2030 بدلًا من 62 عامًا، واصفة قرارها بالاصلاحي"





أسوأ ما في أزمة التضخم في استراليا بات وراءنا

يأمل وزير الخزانة جيم تشالمرز أن يكون أسوأ ما في أزمة التضخم الأسترالية قد مضى لكن المعارضة انتقدت الحكومة "لاستخفافها" بحجم المشكلة، متهمة الدكتور تشالمرز ببدء "حملة" ميزانية شهر أيار/ مايو.





علقت الحنبوري على تصريح تشالمرز قائلة:





لعل الأصح أن هذا ما يأمل به تشالمرز قبل اصدار البيانات الجديدة وما تعمل الحكومة على تحقيقه





يستند وزير الخزانة على تقديرات من الخزانة والبنك الاحتياطي التي تشير الى ان التضخم سيتراجع بعد فترة قصيرة وعلى توقعات معظم الاقتصاديين والتي تشير الى ان التضخم قد بلغ ذروته في نهاية 2022 وسيبدأ بالانخفاض تدريجيًا هذا العام والعام المقبل.







توقفت الحنبوري عند الجهود التي بذلتها الحكومة لخفض التضخم واسعار الطاقة، الا ان السعي للجم التضخم من خلال رفع الفائدة، امر مختلف عن الواقع. في هذا الإطار تقول:







" من المتوقع ان تعيش الأسر ظروف صعبة العام 2023 لأن الملاحظات تشير الى استمرار ضغوط التكلفة وسلسلة التوريد لا تزال الى ارتفاع طوال السنة المالية 2023 ".





وتابعت قائلة:





" إن انتقادات المعارضة في مكانها حين قالت أن الحكومة مستخفة بحجم المشكلة، ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم اليوم ارتفاعًا آخر في ديسمبر"





اثنت الحنبوري على ما أقر به أمين الخزانة حين قال:"ما زلنا نواجه تحدي تضخم كبير في اقتصادنا حتى عندما نصل الى الجانب الآخر من الذروة سيكون التضخم أعلى مما نرغب لفترة أطول مما نرغب".







هذا وتطرقت ايضًا الى تحذير شركة Deloitte Access Economics من أن استراليا قد تشهد حالة ركود إذا ما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى راسمة صورة قاتمة للعام المقبل، قائلة إن الأستراليين تحت رحمة البنك المركزي بينما حذرت من ركود محتمل.





تقول الحنبوري أن الأسر تشعر أنها تحت رحمة البنك الاحتياطي الاسترالي الذي يخاطر بدفع الاقتصاد الى المزيد من الركود اذا اختار الاستمرار في رفع اسعار الفائدة. فقد حذّر تقرير من أن التباطؤ الدراماتيكي كان مرجحًا عام 2023، حتى دون احتساب التباطؤ التاسع المتوقع اذا حدث مع رفع سعر الفائدة على التوالي 3.35 % في اجتماع مجلس ادارة بنك الاحتياطي الاسترالي في 7 شباط فبراير:



إن الرهونات العقارية باتت مرهقة جدًا، من لديه رهنًا عقاريًا قيمته نصف مليون دولار سيترتفع اقساطه السنوية 10 آلاف دولار نتيجة لارتفاع اسعار الفائدة في العام الماضي







ما ابرز ما ناقشته الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري حول واقع الاقتصاد في استراليا وهل بالفعل قرعت طبول الركود؟





الإجابة في هذه المقابلة في الملّف الصوتيّ أعلاه.







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