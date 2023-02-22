الحكومة تضع قيودا على السحب من المعاشات التقاعدية: ما تداعيات ذلك على حياة الأستراليين؟

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في فقرة مال واقتصاد من برنامج صباح الخير أستراليا تحدثت الخبيرة الاقتصادية كوثر الحنبوري عن القيود الجديدة التي تخطط الحكومة لوضعها على السحب من المعاش التقاعدي.

طرح وزير الخزانة جيم تشالمز ورقة استشارية حول اقتراح تشريع يضع قيودا على السحب من المعاشات التقاعدية.

يستند التشريع إلى حجة أن قرار الحكومة السابقة بالسماح للأستراليين سحب 36 مليار دولار من مدخراتهم التقاعدية في وقت مبكر كان مضرا ووصفه بالكارثة برأيه لأن الاستراليين بهذه الطريقة ينفقون على المدى القصير وسيكونون افقر على المدى الطويل.

لهذا يقترح حزب العمال الحد من السحوبات اذ تتطلع الحكومة الى انشاء تعريف ملزم الغرض منه الحد من السحب من المعاش التقاعدي.

الهدف من المعاش التقاعدي هو الحفاظ على المدخرات وتوفير الدخل لتقاعد كريم.

تقول الخبيرة الاقتصادية كوثر الحنبوري إنه بحسب الورقة الاستشارية التي قدمتها الحكومة يستطيع المواطن ان يسحب لأغراض تكاليف رعاية الاسنان أو سداد قرض المنزل أو اذا كان الشخص يعاني من ضائقة مالية.

من المتوقع ان يثير الاقتراح الكثير من الانتقادات والجدل. فهل يحق للحكومة وضع شروط على اموال الاستراليين؟

تقول كوثر: "الامور ليست بسيطة في احيان كثيرة الاولويات تتغير وهناك أمور تستجد لا تكون في الحسبان في فترة الوباء المال ساعد كثير في استمرار العديد من الأسر خلال التضخم وارتفاع الاسعار بعد كوفيد".

تشرح كوثر أن الكثير من المتقاعدين أصبحوا يعيشون فترة اطول في بعض البلدان وتصل نسبتهم الى 35 % من اجمالي المتقاعدين. لذلك فالتقاعد المبكر يستنزف اموال الصندوق والاستقطاع وعوائد الاستثمار لا تعود تكفي في هذه الحالة.

القيود المقترحة على السحب من معاشات التقاعد بحسب كوثر سيكون لها تداعيات كبيرة على الاعفاءات الضريبية التي تتمتع بها الصناديق الكبرى.

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