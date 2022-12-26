أحدث ظهور لشيرين برفقة زوجها حسام حبيب يثير الجدل من جديد. فما الذي حدث؟ (الفيديو بالداخل)

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل من جديد بعد ظهورها وهي ترقص في أحد الأماكن العامة في بيروت برفقة زوجها حسام حبيب.





وقد فاجأت شيرين الحاضرين بالوقوف على الكرسي والغناء وسط تصفيق الحاضرين وضحك زوجها.



من الجدير بالذكر أن شيرين كانت قد أثارت الجدل في الفترة الماضية بسبب علاقتها المتوترة بزوجها حسام حبيب الذي كانت قد انفصلت عنه لفترة قبل أن يعود الثنائي ويتزوجا مرة أخرى.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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