أس بي أس عربي۲٤

أحدث ظهور لشيرين برفقة زوجها حسام حبيب يثير الجدل من جديد. فما الذي حدث؟ (الفيديو بالداخل)

أس بي أس عربي۲٤

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Credit: @sherine

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نشر في: 27/12/2022 10:25am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 27/12/2022 10:25am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل من جديد بعد ظهورها وهي ترقص في أحد الأماكن العامة في بيروت برفقة زوجها حسام حبيب.

وقد فاجأت شيرين الحاضرين بالوقوف على الكرسي والغناء وسط تصفيق الحاضرين وضحك زوجها.
من الجدير بالذكر أن شيرين كانت قد أثارت الجدل في الفترة الماضية بسبب علاقتها المتوترة بزوجها حسام حبيب الذي كانت قد انفصلت عنه لفترة قبل أن يعود الثنائي ويتزوجا مرة أخرى.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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