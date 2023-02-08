حفل إطلاق "مجموعة اللقاء اللبناني في أستراليا" تحت شعار "لبنان عنك لا نتخلى"

Key Points فكرة اللقاء اللبناني هي أن تجمع كل الجاليات اللبنانية في كافة أنحاء العالم رغم إختلافاتها الطائفية والمذهبية والمناطقية.

الواجب الوطني لمطر حثه على ترك عائلته وأستراليا بلد الأمان والاستقرار وراحة البال والعودة إلى لبنان.

قال مطر أنه من "أصحاب أهل الحوار والوفاق" وبأنه يرى أن على جميع الأحزاب اللبنانية أن تتكاتف من أجل مصلحة لبنان.

أقام النائب الأسترالي اللبناني إيهاب مطر حفل عشاء أطلق فيه رسمياً مجموعة اللقاء اللبناني.





والنائب مطر هو رجل أعمال أسترالي يعيش نع عائلته في سيدني لكنه تابع وكان دائم الاهتمام بالوضع اللبناني، ولا سيما الشأن السياسي.





أعلن مطر ترشيحه وفاز في الانتخابات النيابية الأخيرة كنائب مستقل تغيري عن منطقة طرابلس في شمال لبنان، وبذلك يكون أول أسترالي يفوز في انتخابات برلمانية في لبنان.





حضر حفل إطلاق اللقاء اللبناني حشد من ممثلي الأحزاب والجمعيات اللبنانية في أستراليا، كما حضر سعادة القنصل اللبناني العام في سيدني شربل معكرون والنائب عن منطقة لاكيمبا جهاد ديب.



وفي حديث لأس بي أس عربي24 استهل النائب إيهاب مطر حديثه قائلاً إن قلبه مقسوم بين حبين، لبنان وأستراليا.





وأضاف مطر أنه هناك دائماً أمل بلبنان أفضل: "طالما هناك إرادة عند الشعب اللبناني لرؤية لبنان بالصورة التي يحبونها، وطالما هناك مغتربون يساعدون مادياً أو فكرياً"



Source: Supplied فالواجب الوطني لمطر حثه على ترك عائلته وأستراليا بلد الأمان والاستقرار وراحة البال والعودة إلى لبنان.





وأعطى مطر صورة واقعية سوداوية عن الوضع في لبنان وشدد على أهمية التضامن في هذه المرحلة لتخطيها.





وكان شعار اللقاء:



لبنان عنك لا نتخلى

أما عن الإعتصام الذي قام به بعض النواب في البرلمان اللبناني فاعتبره مطر جيداً ولكنه لا يتوقع أنه سيؤدي إلى نتيجة في الاستحقاق الرئاسي نظراً للتركيبة السياسية في لبنان.





وأضاف مطر أنه وبصفته نائباً تغييرياً مستقلاً بحاجة هو والتغييريون إلى عدد أكبر من التصويت وخاصة من بلدان الاغتراب لزيادة عدد النواب التغييريين المستقلين في البرلمان في المرحلة المقبلة.



Source: Supplied وشدّد مطر أنه من "أصحاب أهل الحوار والوفاق" وبأنه يرى أن على جميع الأحزاب اللبنانية أن تتكاتف من أجل مصلحة لبنان.



فكرة اللقاء اللبناني هي أن تجمع كل الجاليات اللبنانية في كافة أنحاء العالم رغم اختلافاتها الطائفية والمذهبية والمناطقية.

وفي الختام، أشار مطر إلى أنه على تواصل يومي مع أهالي طرابلس بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة وتمنى الخير للجميع والسلام للبنان.





كذلك التقى المايكروفون العربي مسؤولة العلاقات العامة لهذا اللقاء الاعلامية نادين الشعار.



Source: Supplied يهدف اللقاء اللبناني، بحسب الشعار، إلى تقديم المساعدات للشعب اللبناني في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.





وتشمل هذه المساعدات، الرعاية الصحية والتربوية والرياضية والانسانية والاجتماعية وتأمين وظائف للشباب المتخرجين قدر المستطاع.





"هناك عائلات يصعب عليها طلب يد العون، وهناك طلاب مجتهدون غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة".



وأضافت الشعار أن اللقاء اللبناني بعيد عن الأحزاب ويحترم مختلف الآراء والتطلعات:



النائب إيهاب مطر هو على مسافة واحدة من كل الأطراف السياسية وهذا كان سبب نجاحه.

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