"القضية الفلسطينية ليست للعرب فحسب": نشاط خيري جديد لجمعية إغاثة أهل غزة في سيدني

النقاط الرئيسية: تركز مشاريع جمعية إغاثة اطفال غزة على مساعدة الأطفال والنساء الأرامل.

تهدف الجمعية من نشاطها القادم إلى خلق رابط مع أهل غزة للشعور بما يمرون به.

يوثق الفيلم الوثائقي الذي سيعرض يوم النشاط كيف يتم إعطاء مدة ستين دقيقة لأهل غزة لإخلاء منازلهم.

قالت نائب رئيس الجمعية المحامية راميا عبدو سلطان في حديثها إلى أس بس أس عربي 24 أن الجمعية تأسست عام 2010 من قبل مجموعة من المتطوعين الذين أرادوا مساعدة المحتاجين داخل غزة تحديداً، لأن الوضع هناك يختلف عن أي مكان آخر في العالم نتيجة الحصار الشديد المفروض على القطاع الذي يجعل دخول وخروج أي شيء إلى غزة أمر صعب جداً.



تركيز مشاريعنا هو على الأطفال والنساء الأرامل في محاولة لإعطائهم فرص لحياة أفضل.

تضيف راميا أن مساعدتهم لا تقتصر على تقديم التبرعات، إنما يساعدون النساء للبدء بمشاريع خاصة بهن كالخياطة والطبخ وصناعة الحلويات.



Source: Supplied تشير راميا أنه في كل عام يأخذون منحى مختلف عن ذلك الذي تأخذه الجمعيات الأخرى لجمع التبرعات، لأن الهدف الأسمى بالنسبة لهم هو توعية الجالية حول واقع الحال في غزة.



نريد أن يشعر الناس بما يمر به أهل غزة وخلق رابط معهم، لأنهم أشخاص مثلنا لديهم طموح وأهداف.

لذا سيتم عرض فيلم وثائقي اسمه 60minutes warning يوثق كيف يتم إعطاء العائلات في غزة مدة ستين دقيقة لإخلاء منازلهم.



نريد تعريف الناس أن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية وليست للعرب والفلسطينيين فحسب.

شددت راميا على أن كل شخص مهتم بحقوق الإنسان عليه مسؤولية يجب أن يقوم بها من خلال المهارات والقدرات التي يملكها، خاصة أنه بإمكاننا تقديم المساعدة كوننا نعيش في ظروف جيدة.



Source: Supplied تشمل المساعدة التي تقدمها معية إغاثة أطفال غزة عدداً من المشاريع أبرزها Safe lighting Project الذي يساعد في تأمين الكهرباء والإضاءة داخل المنازل التي تأتيها الكهرباء من ساعتين إلى أربع ساعات يومياً فقط.





من المشاريع الأخرى، هي مساعدة الأرامل لبدء مشاريعهم الخاصة ليتمكنوا من إعانة عائلاتهم من دون الحاجة إلى أحد.







كذلك يتم مساعدة العائلات بالحاجيات الأساسية خلال شهر رمضان المبارك. وكذلك توزيع قسائم لشراء الأدوية نظراً لأسعارها المرتفعة وصعوبة تأمينها.





وفي حالات خاصة جداً، تساعد جمعية إغاثة أطفال غزة ببناء المنازل إذا اضطر الأمر وكان المنزل غير صالح للسكن.



Source: Supplied أما بالنسبة إلى النشاط القادم فهو سيتم يوم السبت الواقع في ١١ آذار/ مارس ٢٠٢٣ في تمام الساعة السادسة مساء في Bankstown Arts centre على العنوان 5 Olympic Parade Bankstown.





كما سيخلل النشاط إضافة إلى عرض الفيلم تكريم للطلاب الفلسطينيين المتفوقين في شهادة الثانوية العامة، ومزاد على بعض القطع المميزة من التراث الفلسطيني، إضافة إلى عشاء مفتوح وكنافة وأكشاك البيع التي تجتمع كلها في جو عائلي لطيف.





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