"الاشهر الماضية كانت الهدوء الذي يسبق العاصفة": أربع زيادات في أسعار الفائدة بانتظار اصحاب المنازل

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Source: SBS

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الارتفاعات المتوقعة من شأنها ان تضيف 300 دولار على المدفوعات الشهرية لرهن عقاري قيمته 500 ألف دولار

Key Points
  • من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي معدل النقد الرسمي من 3.1 في المائة إلى 4.1 في المائة في الأشهر السبعة المقبلة
  • الاسبوع المقبل سيشهد الاجتماع الاول لبنك الاحتياط الاسترالي في 2023
  • هذه الخطوات "متوقعة" وتهدف الى محاربة التضخم الذي بلغ 7.8 بالمائة وهي النسبة الاعلى منذ اكثر من 30 عاما
توقع اقتصاديون من أن اصحاب المنازل سيواجهون أربعة زيادات في أسعار الفائدة بحلول أغسطس/اب المقبل.

اذ من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي معدل النقد الرسمي من 3.1 في المائة إلى 4.1 في المائة في الأشهر السبعة المقبلة ، على حد قول فيل أودوناغو كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك أستراليا.
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ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد ان الاسبوع المقبل سيشهد الاجتماع الاول لبنك الاحتياط الاسترالي في 2023 "الاشهر الماضية كانت الهدوء الذي يسبق العاصفة"

واشار عربيد ان الارتفاعات المتوقعة من شأنها ان تضيف 300 دولار على المدفوعات الشهرية لرهن عقاري قيمته 500 ألف دولار.
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واضاف عربيد ان هذه الخطوات "متوقعة" وتهدف الى محاربة التضخم الذي بلغ 7.8 بالمائة وهي النسبة الاعلى منذ اكثر من 30 عاما

استمعوا الى حلقة هذا الاسبوع من بودكاست عالم العقارات مع تشاد عربيد في الرابط الصوتي أعلاه

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