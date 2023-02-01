"الاشهر الماضية كانت الهدوء الذي يسبق العاصفة": أربع زيادات في أسعار الفائدة بانتظار اصحاب المنازل

Key Points من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي معدل النقد الرسمي من 3.1 في المائة إلى 4.1 في المائة في الأشهر السبعة المقبلة

الاسبوع المقبل سيشهد الاجتماع الاول لبنك الاحتياط الاسترالي في 2023

هذه الخطوات "متوقعة" وتهدف الى محاربة التضخم الذي بلغ 7.8 بالمائة وهي النسبة الاعلى منذ اكثر من 30 عاما

توقع اقتصاديون من أن اصحاب المنازل سيواجهون أربعة زيادات في أسعار الفائدة بحلول أغسطس/اب المقبل.





اذ من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي معدل النقد الرسمي من 3.1 في المائة إلى 4.1 في المائة في الأشهر السبعة المقبلة ، على حد قول فيل أودوناغو كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك أستراليا.



اقرأ المزيد كيف نتمكن من الحصول على خدمات طبية مجانية أو منخفضة التكلفة في أستراليا





ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد ان الاسبوع المقبل سيشهد الاجتماع الاول لبنك الاحتياط الاسترالي في 2023 "الاشهر الماضية كانت الهدوء الذي يسبق العاصفة"





واشار عربيد ان الارتفاعات المتوقعة من شأنها ان تضيف 300 دولار على المدفوعات الشهرية لرهن عقاري قيمته 500 ألف دولار.







واضاف عربيد ان هذه الخطوات "متوقعة" وتهدف الى محاربة التضخم الذي بلغ 7.8 بالمائة وهي النسبة الاعلى منذ اكثر من 30 عاما





استمعوا الى حلقة هذا الاسبوع من بودكاست عالم العقارات مع تشاد عربيد في الرابط الصوتي أعلاه





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



