ناشط أسترالي يدعو لخروج أستراليا من "التبعية" للتاج البريطاني: "وفاة الملكة انعطافة نحو التغيير والاستقلال"

النقاط الرئيسية حزب الخضر يدعو لإعادة النظر في النظام الأسترالي بعد وفاة الملكة

نائبة من السكان الأصليين تدعو لانتخاب رئيس أسترالي وتحقيق العدالة للسكان الأصليين

الناشط صباح برخو يؤيد دعوات تحول أستراليا إلى جمهورية

في شهر نوفمبر عام 1999 وخلال عهد حكومة جون هاورد الائتلافية، نُظم استفتاء شعبي عام حول التحول الى جمهورية. لكن الاستفتاء فشل بتحقيق أي تغيير وذلك يعود في جزء منه إلى الانقسام بين الجمهوريين حول الطريقة المقترحة لاختيار الرئيس وصلاحياته.





واليوم وبعد وفاة الملكة عادت تلك الدعوات.





فلقد قالت سناتور حزب الخضر ليديا ثورب، وهي من السكان الأصليين، أننا لا نحتاج لملك جديد. داعية إلى وضع معاهدة مع السكان الأصليين والتحول إلى جمهورية.





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"لهذا البلد ملك جديد. البرلمان ورئيس الوزراء يخضعان لشخص لم ننتخبه.





وقالت ثورب على تويتر مساء الاثنين "لسنا بحاجة لملك جديد ، نحن بحاجة لرئيس دولة يختاره الشعب".





وأضافت: عملية اختيار رئيس دولتنا ستجمعنا جميعًا - ستجبرنا على قول الحقيقة حول تاريخنا وتحركنا نحو عمل حقيقي لتصحيح الأخطاء التي بدأت مع الاستعمار".



سيكون لأستراليا شأن في العالم أكثر

وفي حديث مع SBS Arabic24 عبّر الأستاذ صباح برخو عن تأييده لتحول أستراليا إلى جمهورية بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية.





"هذه فرصة للخروج من التاج لأن الأفراد والدول والمؤسسات تنزع إلى الاستقلال وعدم التبعية، خاصة وأن أستراليا دولة قوية. فعندما تكون جمهورية يكون لها قرار مستقل يخدم الشعب أكثر، لأنه يكون نابعا من الشعب أكثر".





وأضاف: "سيكون لأستراليا شأن في العالم أكثر يمكنها من خدمة البشرية وخلق توزان، ولكي تكون دولة سلام، دولة توازن".





"وسيظهر شيء اسمه الوطنية، أظن أن الاحساس بالوطنية الآن ضعيف، لكن إذا أصبحت جمهورية فيسقوى الانتماء للدولة وسيكون أقوى من الآن".



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لكن وسط هذه الدعوات، سارع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إلى حسم النقاش قائلاً إن الوقت الآن هو وقت حداد وطني.





"ليس من المناسب الآن ... التحدث عن تغيير دستوري. ما هو مناسب الآن هو إحياء ذكرى حياة خدمة الملكة إليزابيث الثانية ".





ولطالما كان ألبانيز مؤيدًا لتحويل أستراليا إلى جمهورية ، لكن رئيس الوزراء أكد مجددًا أنه لن يجري استفتاء حول هذه القضية خلال هذه الفترة الحكومية.



استمعوا إلى اللقاءات كاملة في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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