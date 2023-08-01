على متن باخرة وصل الى استراليا حاملا احلامه وبنى قصة نجاحه

قصة اخرى من نجاح اللبنانيين في الخارج نستعرضها بكل مراحلها مع صعوباتها والتحديات ، وكيف استطاع نيكولا سرور التأقلم مع مجتمع جديد متخطي كل العقبات، اللغة والقيادة والتنقلات لم يهتم انه في لبنان كان يعمل في مجال مختلف.كان أنيقا كمسؤول في مجال التأمين يرتدي البدلة وربطة العنق تخلى عنها ولبس ما يلائم الزراعة التي اكتشف انها المهنة الاولى في استراليا. فدرسها وعرف كل دقائقها الى ان تخرج مهندسا زراعيا اول وأسس شركته الخاصة:





في حديث مع اس بي اس عربي 24 قال سرور بات يشعر اليوم ان استراليا أصبحت بيته ووطنه والبلد الذي اعطاه الامان





اما عن حبه للبنان فشرح انه حبه الاساسي احب لبنان وتراب لبنان. لبنان يسكنه في كل وقت. للمزيد الاطلاع على الملف الصوتي المرفق.



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