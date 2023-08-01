على متن باخرة وصل الى استراليا حاملا احلامه وبنى قصة نجاحه

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المغترب اللبناني الاسترالي المهندس الزراعي نيكولا سرور Source: Supplied

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غادر وطن الارز قسرا مع عائلته سنة 1990 بسبب ظروف الحرب على وقع القذائف على متن باخرة اقلته الى قبرص ومنها سافر الى نيوزلندا وبعدها استراليا.جاء الى بلد بعيد جديد واجه صوبات وتحديات لم يعمل كما في لبنان في مجال التأمين او كخبير حوادث السير لم يرتدي البدلة وربطة العنق بل تخلى عنها ودخل المعترك الزراعي وغاص فيه حتى تخصص ..وضع خطة لحياته عرف ان مجال الزراعة هو رقم واحد في استراليا درس واجتهد وعمل في الوقت نفسه لأعالة اسرته الحياة لم تكن معبدة بالورود امامه لكنه حقق نجاحا لافتا في استراليا! تعرفوا على قصة المغترب اللبناني الاسترالي نيكولا سرور في التسجيل الصوتي اعلى الصفحة.

قصة اخرى من نجاح اللبنانيين في الخارج نستعرضها بكل مراحلها مع صعوباتها والتحديات ، وكيف استطاع نيكولا سرور التأقلم مع مجتمع جديد متخطي كل العقبات، اللغة والقيادة والتنقلات لم يهتم انه في لبنان كان يعمل في مجال مختلف.كان أنيقا كمسؤول في مجال التأمين يرتدي البدلة وربطة العنق تخلى عنها ولبس ما يلائم الزراعة التي اكتشف انها المهنة الاولى في استراليا. فدرسها وعرف كل دقائقها الى ان تخرج مهندسا زراعيا اول وأسس شركته الخاصة:

في حديث مع اس بي اس عربي 24 قال سرور بات يشعر اليوم ان استراليا أصبحت بيته ووطنه والبلد الذي اعطاه الامان

اما عن حبه للبنان فشرح انه حبه الاساسي احب لبنان وتراب لبنان. لبنان يسكنه في كل وقت. للمزيد الاطلاع على الملف الصوتي المرفق.
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Source: Supplied
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