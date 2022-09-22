الامم المتحدة تحذر: "كارثة جيل" في انتظار دولة عربية لا يحصل ثلث الاطفال فيها على التعليم

النقاط الرئيسية حوالي سبعة ملايين طفل في السودان، أو ما يعادل ثلث الأطفال السودانيين، لا يتلقون تعليما

طالبت الامم المتحدة بـ"إعادة فتح المدارس وتوفير فرص التعليم البديل للأطفال الذين فاتتهم سنوات عديدة من الدراسة".

الصحافي خالد عثمان"كان السودان شعاع للنور والثقافة ولكن الان نجد المدارس المتهاوية والكادر التعليمي الذي ارهقته الظروف"

أطلقت الأمم المتحدة تحذيرا بشأن وضع تعليم الأطفال في السودان وما آل إليه في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تمر به البلاد.





التحذير الجديد، الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالاشتراك مع منظمة "أنقذوا الأطفال"Save The Children، يقول إن حوالي سبعة ملايين طفل في السودان، أو ما يعادل ثلث الأطفال السودانيين، لا يتلقون تعليما، ما يهدد بـ"كارثة جيل".





وقالت ممثلة يونيسف في السودان، مانديب أوبراين، بحسب البيان، إنه "لا يمكن لأي بلد أن يتحمل عبء عدم معرفة ثلث أطفاله الذين في سن الدراسة مبادئ القراءة والكتابة .. فالتعليم ليس مجرد حق، إنه أيضا شريان حياة".





Advertisement

ووصف رئيس تحرير صحيفة المهاجر الصحافي السوداني خالد عثمان التحذير الاممي بأنه "صادم ومخز" واضاف انه ينكأ جراح السودانيين في الداخل والمهجر.





وأرجع عثمان تدهور نظام التعليم في السودان الى انعدام الامن والتدهور الاقتصادي الذي تسبب في انهيار البنى التحتية للتعليم "كان السودان شعاع للنور والثقافة ولكن الان نجد المدارس المتهاوية والكادر التعليمي الذي ارهقته الظروف"





وبحسب عثمان فأن أزمة التعليم طالت كل فئات المجتمع وحتى كل المراحل الدراسية في السودان واضاف "يضطر الاهالي لبيع ممتلكاتهم من اجل السفر باطفالهم للدراسة في مصر ودول اخرى"





ولا يرى عثمان حلولا سريعة لهذه الازمة "الا باستعادة الديمقراطية وانتخاب حكومة تهتم بالتنمية والنهضة" مضيفا الودان يفتقد الان للامن الذي هو القاعدة لتطور اي مجتمع.





استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد



