تعرفوا على البلدان الأكثر سعادة في العالم

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Nuuksio, Finland Credit: SaiKrishna Saketh Yellapragada/ Unsplash

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

يوم 20 مارس هو اليوم العالمي للسعادة وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسها في عام 2023.

بهذه المناسبة صدر تقرير عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة استنادا إلى بيانات مسح عالمية من أشخاص في أكثر من 150 دولة. قام التقرير بتصنيف الدول على أساس السعادة بناءً على متوسط تقييمات الحياة على مدى السنوات الثلاث السابقة ، في هذه الحالة من 2020 إلى 2022.

التقرير الذي صدر يوم الاثنين يحدد أسعد الدول ، تلك الموجودة في أسفل مقياس السعادة وكل شيء بينهما ، بالإضافة إلى العوامل التي تساعد على زيادة السعادة.

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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