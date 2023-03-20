تعرفوا على البلدان الأكثر سعادة في العالم

يوم 20 مارس هو اليوم العالمي للسعادة وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيسها في عام 2023.





بهذه المناسبة صدر تقرير عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة استنادا إلى بيانات مسح عالمية من أشخاص في أكثر من 150 دولة. قام التقرير بتصنيف الدول على أساس السعادة بناءً على متوسط تقييمات الحياة على مدى السنوات الثلاث السابقة ، في هذه الحالة من 2020 إلى 2022.





التقرير الذي صدر يوم الاثنين يحدد أسعد الدول ، تلك الموجودة في أسفل مقياس السعادة وكل شيء بينهما ، بالإضافة إلى العوامل التي تساعد على زيادة السعادة.





تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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