هل تُسرّح حكومة فيكتوريا آلاف الموظفين مع ارتفاع قياسي في مستوى الدين العام؟

النقاط الرئيسية مساعد وزير الخزانة نفى اعتزام الحكومة تسريح آلاف الموظفين لكنه تعهد بحصر النفقات

نقابة موظفي القطاع العام أشارت إلى أنه قد تم الوزارات بأن عليها التخلص من 10 % من الوظائف

المعارضة تلقي باللوم على المشاريع الكبرى برفع نسبة الديون

من المتوقع أن يصل الدين العام إلى أكثر من 165 مليار في عام 2026

انتقد اتحاد موظفي القطاع العام في فيكتوريا قال أمس الانباء التي تم تداولها عن أن الوزارات قد أعلمت بأن عليها تسريح 10 بالمئة من الموظفين الحكوميين في الولاية، أو ما يعادل حوالي 6 آلاف وظيفة. وقالت سكرتيرة الاتحاد "كارين بات" إن الاقتطاعات المقترحة هي الأكبر منذ تسريح حكومة الإئتلاف المحافظ بقيادة "تيد بايليو" 3600 موظف عام 2012.





من جهته نفى مساعد وزير الخزانة داني بيرسون أن تكون الحكومة قد قررت تسريح موظفين، لكنه قال إن الحكومة ستفي بكل التزاماتها والوعود التي قطعتها قبل الانتخابات، وأنها التزمت بأن تحقق فائضا عمليا





وتظهر بيانات الحكومة أن رواتب القطاع العام ستصل إلى 37 مليار خلال هذه السنة المالية، قبل أن ترتفع إلى أكثر من 40 مليارا خلال ثلاث سنوات مقبلة. كما ويتوقع أن يصل الدين العام في الولاية إلى 165.9 مليار بحلول منتصف عام 2026.



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ويقول اتحاد موظفي القطاع العام إن على الحكومة أن تنظر في تأخير بعضا من المشاريع الانشائية التي يتضمنها مشروع Big Build من أجل إيجاد نواحي توفير أخرى عوضا عن الاقتطاع في الوظائف.





وتخوف الاتحاد من أن يؤدي قطع الوظائف إلى عدم القدرة على تأمين الخدمات، والالتزامات التي تعهدت بها الحكومة، وتقديم البرامج التي يعتمد عليها سكان الولاية. وقالت السيدة "كارين بات" إن هناك طرقا أخرى تساعد الحكومة في حصر نفقاتها، والإبقاء على الوظائف، وعدم قطع خدمات المواطنين دون خسارة الوظائف.



وفي حديث مع SBS Arabic24 قال السيد سام ميشو، عضو مجلس بلدية هيوم في ضواحي ملبورن الشمالية، إن هذا الموضوع "مثير للجدل وله تاريخ وتراكمات".



وأشار السيد ميشو إلى أن "الإنفاق المالي خلال جائحة كوفيد كان كبيرا جديا وأثر على ميزانيات الحكومات".



وأضاف بأن "حكومة ولاية فيكتوريا عليها أن تسدد الديون في ظل ارتفاع نسبة الفوائد على القروض".





من جهته قال مساعد وزير الخزانة داني بيرسون إن الحكومة يمكن أن تنظر في طرق أكثر فعالية في تقديم الخدمات العامة، لأن في نهاية المطاف، الأموال هي أموال دافعي الضرائب، وإذا كان هناك طرق أقل كلفة وأكثر فعالية، فهذا ما يجب القيام به في كل الأوقات".





وتظهر بيانات مفوضية الخدمات العامة في فيكتوريا زيادة في عدد الموظفين الحكوميين من 34 ألف إلى 55 ألف (بنسبة 54 بالمئة) بين عام 2015 وعام 2021.





كما وارتفعت كلفة الأجور من 24.2 مليار في عام 2014 إلى 38.5 مليار في العام المالي الماضي.





وكان رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز قد حذر مؤخرا من أن الميزانية القادمة لن تشبه الميزانيات السابقة. وتأمل الحكومة أيضا أن توفر مليارات الدولارات من خلال اقتطاعات كبرى للجمعيات والمنظمات الاجتماعية.





جدير بالذكر أنه عندما قدمت حكومة أندروز ميزانيتها الأولى في عام 2015، كان الدين العام في الولاية 22.3 مليار، لكن من المتوقع أن يبلغ 165.9 مليار في عام 25 – 26.





من جهته، قال الناطق عن الخزانة في المعارضة Brad Rowswell إن " الوظائف والخدمات الأساسية بما في ذلك المدارس والصحة والنقل والخدمات المجتمعية سوف تتأثر بهذه الاقتطاعات وذلك بسبب ثماني سنوات من الهدر وسوء الإدارة من قبل حكومة أندروز العمالية".



وعلى الصعيد الفدرالي أيد وزير الخزانة جيم شالمزر اليوم رفع الحد الأدنى للأجور وقال إن العمال ذوي الدخل المنخفض يجب أن يتلقوا زيادة في الأجور لمساعدتهم في تحمل تكاليف المعيشة. لكنه لم يحدد نسبة الزيادة، في الوقت الذي تطالب فيه نقابات العمال بأن تكون الزيادة 7 بالمئة لكي تناسب ارتفاع التضخم.





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