النقاط الرئيسية معرض فني للدكتورة اياد الحكاك في سيدني للتعريف بالتراث العراقي

تُقيم الفنانة التشكيلية الدكتورة أياد الحكاك معرضاً فنياً في سيدني بعنوان Tigris Arts أو فنون دجلة

تستوحي الدكتورة أياد الحكاك أفكارها الفنية من التراث العراقي الذي يمزج ما بين الألوان والانسجام الذي يُضفي لمسة من الابداع والسعادة للناظرين

تُقيم الفنانة التشكيلية الدكتورة أياد الحكاك معرضاً فنياً في سيدني بعنوان Tigris Arts أو فنون دجلة وذلك يوم الأحد الموافق في السادس عشر من تشرين الأول أكتوبر المقبل.



وتستوحي الدكتورة أياد الحكاك أفكارها الفنية من التراث العراقي الذي يمزج ما بين الألوان والانسجام الذي يُضفي لمسة من الابداع والسعادة للناظرين.





ويُعتبر هذا المعرض هو الثامن للدكتورة أياد. وهذا الرقم يتضمن المعارض المقامة هنا في أستراليا والخارج. ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات الفنية والموسيقية ومنها عرض للعباءة العراقية التي تتميز بالرسم والألوان التي تضيفها الدكتور اياد الحكاك.





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وقالت الفنانة التشكيلية الدكتورة أياد الحكاك، لبرنامج أستراليا اليوم، "اتجهت إلى الأعمال الفنيه من حوالى عشر سنوات وذلك بالرسم والكرافت على الكانفس والخشب والزجاج والجلد والشموع والقماش وغيرها من الاسطح."



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وأضافت "أقمت عده معارض شخصية في الامارات وسيدني وشاركت في معارض متعددة في سدني ضمن فعاليات منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي وفي اوكلاند. أما المواضيع التي اختارها فهي من صميم تراث العراق الغني ومنها المتحف البغدادي والاهوار وسوق الصفافير والملوية واسد بابل والنخلة والشناشيل والماذن والقبب والعباءة وغيره."





"يتضمن المعرض العديد من الأعمال الفنية المختلفة من لوحات ورسومات والخط على القماش والزجاج والجلد. الهدف من هذا المعرض هو الاضاءة على حضارة وثقافة بلاد الرافدين. فبدأت بنفسي البحث وبعدها توظيف هذه المواضيع على اعمالي لنشر هذا الموروث لبقية الناس."





وأشارت الدكتورة اياد الحكاك إلى ان "معرضي الشخصي مهم جداً بالنسبه لى لانه يهدف إلى تعريف المجتمع العربي والاسترالي بعمق وغنا التراث العراقي من خلال أعمالى المعروضة."





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