"معا من أجل الرجولة الإيجابية": حملة مغربية لتوعية الشباب بحقوق النساء

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

في إطار حملة "معا من أجل الرجولة الإيجابية" حضر أكثر من 150 طالبا في مؤسسات جامعية بالمغرب على مدار الأسابيع الماضية ورشات عمل لرفع وعيهم حول المواضيع المرتبطة بحقوق المرأة ومناهضة أشكال العنف المختلفة.

الورشات تم تنظيمها من قبل منظمة "جسور" النسائية بدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية.

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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