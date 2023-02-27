"معا من أجل الرجولة الإيجابية": حملة مغربية لتوعية الشباب بحقوق النساء

في إطار حملة "معا من أجل الرجولة الإيجابية" حضر أكثر من 150 طالبا في مؤسسات جامعية بالمغرب على مدار الأسابيع الماضية ورشات عمل لرفع وعيهم حول المواضيع المرتبطة بحقوق المرأة ومناهضة أشكال العنف المختلفة.





الورشات تم تنظيمها من قبل منظمة "جسور" النسائية بدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية.





تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







