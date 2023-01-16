موقف محرج لمذيعة رومانية على الهواء .. والسبب؟

وقعت مذيعة رومانية في موقف محرج على الهواء أثناء استضافتها لأحد الضيوف في برنامج على قناة محلية.





ووجدت المذيعة نفسها في حيرة من أمرها، حيث نام الضيف الذي كانت تحاوره، لدرجة سماع صوت شخيره على الهواء.





وبينما كانت مذيعة في قناة Antena 3 الإخبارية تجري مقابلة مع وزير الزراعة الروماني بيتري ديا، يتحدث خلالها عن تأثير الحرب الأوكرانية على المزارعين في بلاده، سُمع شخير المسؤول بشكل واضح.





فيا ترى ما الذي حدث وكيف تمكنت المذيعة من تجاوز هذا الموقف؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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