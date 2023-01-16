أس بي أس عربي۲٤

موقف محرج لمذيعة رومانية على الهواء .. والسبب؟

أس بي أس عربي۲٤

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نشر في: 16/01/2023 11:20am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 16/01/2023 11:20am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
وقعت مذيعة رومانية في موقف محرج على الهواء أثناء استضافتها لأحد الضيوف في برنامج على قناة محلية.

ووجدت المذيعة نفسها في حيرة من أمرها، حيث نام الضيف الذي كانت تحاوره، لدرجة سماع صوت شخيره على الهواء.

وبينما كانت مذيعة في قناة Antena 3 الإخبارية تجري مقابلة مع وزير الزراعة الروماني بيتري ديا، يتحدث خلالها عن تأثير الحرب الأوكرانية على المزارعين في بلاده، سُمع شخير المسؤول بشكل واضح.

فيا ترى ما الذي حدث وكيف تمكنت المذيعة من تجاوز هذا الموقف؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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