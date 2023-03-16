"ما وصلت إليه سوريا يشكل حالة تاريخية فريدة": محلل سياسي يصف المشهد السوري بعد 12 عاما على بدء الاحتجاجات

كيف يبدو الوضع السوري بعد اثني عشر عاما على خروج أولى الاحتجاجات الشعبية التي عمت مدنا عديدة مطالبة بتغيير النظام؟ ماذا حققت تلك الانتفاضة التي تحولت إلى ثورة ثم إلى حرب أهلية غذتها دول عديدة، كل حسب مصالحها وأهوائها.





بعد اثني عشر عاما فشل المجتمع الدولي في الوصول إلى أي حل سياسي ينهي الأزمة السورية عبر حل توافقي ينهي المعاناة التي يعيشها كثير من السوريين.





قدرت الأمم المتحدة العام الماضي أن أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا - حوالي 1.5 في المائة من السكان - منذ مارس 2011 في البلاد.



قالت الأمم المتحدة إن 14.6 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مع نزوح 6.9 مليون شخص داخليًا وأكثر من 5.4 مليون لاجئ سوري يعيشون في دول الجوار. كما طلب مئات الآلاف اللجوء في ألمانيا وأجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي، وكذلك في أماكن أبعد.





وأمس خرج آلاف السوريين في مناطق شمال غرب سوريا وشرقها، في مظاهرات مع حلول الذكرى الثانية عشرة مؤكدين على استمرارية الثورة ضد النظام، كما كان واضحا من الهتافات والشعارات التي أطلقوها.



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وفي حديث مع SBS Arabic24 قال رئيس تحرير جريدة "الناس نيوز" الأستاذ جوني عبو "إن ما وصلت إليه سوريا يشكل حالة تاريخية فريدة من نوعها".





"كل ما حصل أدى إلى مفرزات ستبقى علامة فارقة في تاريخ المنطقة وتاريخ الشعب السوري".





وأشار عبو إلى ضروة عدم النظر فقط إلى إخفاقات الثورة لأن "هناك مكاسب كثيرة إحداها التعليم الذي حصل عليه الشباب السوريين في الخارج، والذين قد يشكلون نواة جديدة لإعادة الإعمار والتنمية".







وأضاف: "ربما فشلت المعارضة، هناك فشل وهناك إفشال لأن تضارب مصالح الدول اللاعبة في المسرح السوري كثيرة ومتنوعة وكل منهم أراد سحب البساط إلى طرفه".





وعبر عبو عن الأمل بإيجاد "تيار ثالث" يكون بمثابة قاسم مشترك يتمكن من إعادة بناء اللحمة الوطنية بعيدا عن ترسبات الحرب واستقطاب النظام والمعارضة.





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