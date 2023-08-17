"النساء يواجهن صعوبات لكسر حاجز الصمت": هل تنجح الخطة الجديدة في القضاء على العنف الأسري في أستراليا؟

أعلنت الحكومة الأسترالية عن خطتي عمل لإنهاء العنف ضد النساء والأطفال في البلاد.





تتضمن الخطط الجديدة أهدافا محددة مثل خفض عدد حالات القتل المنزلي بنسبة 25 بالمئة كل عام، على أن يتم القضاء على ظاهرة العنف المنزلي نهائيا لاحقا. كما وتضمنت التزاما بتعزيز خدمات الدعم واستجابة الشرطة.





وتشير إحصائيات المعهد الأسترالي لعلم الجريمة التابع للحكومة الأسترالية إلى مقتل خمس وعشرين امرأة على يد شريك حالي أو سابق في عام 2021.





كما وأشارت أرقام مكتب الإحصاء الأسترالي إلى أن غالبية ضحايا القتل الناتج عن العنف العائلي كانت من الإناث في العام الماضي.



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عن هذا الموضوع تحدثنا مع السيدة ريما فليحان، المعالجة النفسية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، والمديرة التنفيذية للوبي النسوي السوري، التي بدأت بتعريف العنف الأسري فقالت:





"العنف الأسري أو الإساءة الاسترالي تأتي ضمن ما يعرف بسلوك فيه إساءة يقوم به شريك ضد شريك آخر، بهدف السيطرة أو التحكم يكون قائما على أساليب متعددة من الإساءة، ولها عدة أشكال".





وأضافت: "قد تكون إساءة جسدية أو نفسية أو عاطفية أو اقتصادية أو اجتماعية وأيضا جنسية. كل أنواع العنف يمكن ممارستها أو أحدها أو أكثر من نوع وبشكل متكرر".





وبشكل عام، تشير الإحصائيات إلى أن واحدة من كل أربع نساء تعرضت لعنف شريك حميم منذ كانت في الخامسة عشرة من عمرها. كما وتتعرض النساء في مجتمعات السكان الأصليين إلى حوادث عنف بمعدلات أعلى من غيرهن من النساء في أستراليا.





وللمرة الأولى، تتضمن خطتا العمل أهدافا محددة لإنهاء العنف، ومنها خطط لخفض عدد النساء اللواتي يقتلن على يد شركائهن، بنسبة 25 بالمئة كل عام، وإنشاء مركز وطني خاص لعائلات السكان الأصليين.





كما وأنها أول خطة متخصصة تعترف بأن الأسباب الكامنة وراء العنف في مجتمعات السكان الأصليين، تختلف عن تلك الموجودة في المجتمعات الأخرى، وقد تم تصميمها بالتعاون مع المجموعات الاستشارية للسكان الأصليين. جدير بالذكر أن النساء في مجتمعات السكان الأصليين يتعرضن للقتل المنزلي أكثر من غيرهن من النساء بمعدل ست مرات.





حددت الحكومة أيضًا هدفًا لزيادة فهم العنف ضد المرأة في جميع أنحاء المجتمع ، قائلة إن إنهاء العنف يعني تغيير مواقف المجتمع.





كما تركز الخطة على اتخاذ إجراءات لتحسين استجابات الشرطة ونظام العدالة لدعم الضحايا والناجين ، ولتحسين وصول النساء والأطفال الذين يواجهون العنف لأماكن سكنية، فضلاً عن دعم النساء للبقاء في منازلهن إذا ما اخترن ذلك.



وتنوه الخطة الجديدة إلى دور الشركات وأماكن العمل الأسترالية في استشعار حالات العنف لدى الزبائن والموظفين، وضرورة قيام شركات معينة - بما في ذلك الخدمات المالية ومقدمي الخدمات ووسائل التواصل الاجتماعية وتطبيقات المواعدة عبر الإنترنت - بمنع الإساءة من خلال منتجاتها.





وتقول المعالجة النفسية السيدة ريما فليحان : "جذر هذه المشكلة هي الرغبة بالسيطرة والتحكم والإساءة وتسبيب الألم، وعادة ما توجد داخل الأسر أو بين شخص وآخر تربطهما علاقة خطبة أو محبة أو زواج، أي علاقة حميمة بين شخصين يمكن أن يتصرف أحدهما بعنف ضد الآخر".





"وفي معظم الأحيان تكون المرأة هي الضحية، ويندرج تحت إطار العنف الأسري أيضا العنف ضد الأطفال والأقارب الذين يعيشون في كنف الأسرة، وأيضا الجذر هو التحكم".



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