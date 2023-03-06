"سلامتك تركيا سلامتك سوريا": طفلتان سوريتان في سيدني تطلقان حملة لمساعدة منكوبي الزلازل

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تولاي صلان وابنة خالها سيلدا، طفلتان سوريتان من أصول تركية في المرحلة الابتدائية، تأثرتا بما أحدثه الزلزال في تركيا وسوريا. ,قررتا بدء حملة تبرع لمساعدة المتضررين، وإرسال التبرعات إلى الصليب الأحمر الأسترالي لتوزيعها

النقاط الرئيسية:
  • بعد موافقة مديرة مدرستيهما شعرت تولاي وسيلدا بالفرح وبدأتا بعمل قطع الكيك تجهيزًا للحملة.
  • تم شراء قمصان حمراء تحمل شعار "سلامتك تركيا، سلامتك سوريا" دعمًا وتعاطفًا مع الضحايا.
  • شاركهما أخوتهما وزملائهما في المدرسة وهذا يدل على تضامن المجتمع الأسترالي الواحد.
لم يكن صبيحة السادس من فبراير عام 2023 يوما عاديا في تركيا وسوريا، بل والعالم أجمع، إذ استفاق سكان مناطق جنوب تركيا على زلزال مدمر في الساعة الرابعة وسبع عشرة دقيقة بالتوقيت المحلي بقوة سبع درجات وثمان بالعشرة درجة مركزه مدينة غازي عنتاب وامتد أثره إلى سوريا ليخلف أكثر من واحد وخمسين ألف قتيل ومائة وعشرين ألف مصاب واضرارا مادية جسيمة.
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تأثر العالم بهذا الحدث الجلل، وكذلك الأطفال وهم يشاهدون هذه المناظر المروعة.

تولاي صلان، الطفلة السورية ذات الأصول التركمانية تدرس في الصف الخامس الابتدائي في سيدني، تأثرت بهذه المناظر بعد مشاهدتها على التلفاز مع والديها، فطلبت من أمها أن تتبرع لمساعدة أهلها في سوريا وتركيا.
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قالت تولاي: "أنا شوفت في التلفزيون البيوت المتهدمة بسبب الزلزال، وتضرر أفراد من عائلتي في تركيا وسوريا، فذهبت لمديرة المدرسة وطلبت منها عمل يوم لجمع التبرعات".

بعد اقتناع مديرة المدرسة بدأت التحضيرات، وانضم إليها شقيقها ضياء وابنة خالها سيلدا الطالبة في الصف السادس مع أخيها سردار لعمل يوم للتبرعات في مدرستيهما.
Feras Sallan with NSW Premier.JPG
 قال فراس صلان خال تولاي:"كانت سعادتها غامرة بعد موافقة مديرة المدرسة وجاءت الفكرة بعمل يوم لجمع التبرعات ببيع قطع الكيك لزملائها في المدرسة ".

بدأت تولاي صلان، حملة لجمع التبرعات في لبيع الكعك في مدرستها وانضم إليها شقيقها ضياء.
Fund Rasiing for Syria & Turkiye Tolay Sallan.JPG
كما نظمت سيلدا صلان في الصف السادس الابتدائي وهي قائدة في مدرستها، حملة لجمع التبرعات في الثاني من آذار/مارس 2023.

شرحت تولاي وابنة خالها سيلدا لمعلماتهما مدى الدمار على العائلات والأطفال، فكان التعاطف والدعم.
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وتم اقتراح ارتداء الأطفال والمتضامنين معهم في الحملة قمصانًا حمراء مكتوب عليها باللغتين العربية والتركية "سلامتك تركيا سلامتك سوريا".

بعد الانتهاء بحملة التبرعات في المدرستين، تم إرسال الأموال التي تم جمعها إلى الصليب الأحمر الأسترالي لتوزيعها وفق الطرق الرسمية للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.
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ولعل المدهش في هذا العمل، أنه جاء من أطفال يانعين لدرجة أن تفاعل الآخرون معهم من أقرانهم مما يدل على لحمة المجتمع الأسترالي الواحد.

 ويبقى الجميل في هذا العمل هو روح المبادرة عند هؤلاء الأطفال، وأثره على غيرهم في المجتمع.

إلا أن هذه المبادرة تطرح تساؤلًا ماذا عمل وسيعمل الكبار لإنقاذ إخوانهم في البشرية. 
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للاستماع للقاء مع الطفلتين تولاي وسيلدا صلان مطلقتا مبادرة "سلامتك تركيا سلمتك سوريا". يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.

 
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