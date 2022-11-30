اليونسكو يضيف المنسف الأردني إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي

أعلن المندوب الدائم للأردن لدى "" السفير مكرم القيسي عن نجاح ملف إدراج المنسف على لائحة التراث العالمي غير المادي خلال اجتماعات اللجنة في العاصمة المغربية الرباط الممتدة بين 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر من العام الحالي.
وكانت البعثة الأردنية الدائمة لدى "اليونسكو" قد قدمت الملف في نهاية مارس عام 2021، خلال مشاركة الأردن في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي.
تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.
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