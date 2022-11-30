أس بي أس عربي۲٤

اليونسكو يضيف المنسف الأردني إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي

أس بي أس عربي۲٤

Jordanian Mansaf

traditional Jordanian and Palestinian dish.made of lamb cooked in a sauce of fermented dried yogurt and served with rice Source: iStockphoto / Waleed_Hammoudeh/Getty Images/iStockphoto

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نشر في: 1/12/2022 10:40am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 1/12/2022 10:40am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
أعلن المندوب الدائم للأردن لدى "
اليونسكو
" السفير مكرم القيسي عن نجاح ملف إدراج المنسف على لائحة التراث العالمي غير المادي خلال اجتماعات اللجنة في العاصمة المغربية الرباط الممتدة بين 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر من العام الحالي.

وكانت البعثة الأردنية الدائمة لدى "اليونسكو" قد قدمت الملف في نهاية مارس عام 2021، خلال مشاركة الأردن في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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