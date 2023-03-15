انتخابات نيو ساوث ويلز: كيف أتأكد من مكان الاقتراع المخصص لي وصحة معلوماتي

Key Points عند وصولك إلى مركز الاقتراع، سيتم إرشادك إلى موظف الانتخابات لتحديد اسمك في سجل الناخبين

سيتم سؤالك عن اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك وما إذا كنت قد صوتت في هذه الانتخابات حتى الآن

يمكنك تجهيز هذه التفاصيل مكتوبة إذا كنت تجد صعوبة في التحدث باللغة الإنجليزية

تُجرى انتخابات الولاية في نيو ساوث ويلز في رابع يوم سبت من شهر آذار/مارس كل أربع سنوات. تنقسم ولاية نيو ساوث ويلز إلى 93 منطقة انتخابية، ويُطلق عليها أيضاً دوائر انتخابية.



في انتخابات الولاية، يقوم الناخبون في كل دائرة بانتخاب عضو لتمثيلهم في الجمعية التشريعية يُطلق عليها أيضاً مجلس النواب. ينتخب الناخبون كذلك نصف المجلس التشريعي المؤلف من 42 عضواً. يُطلق عليه أيضاً مجلس الشيوخ.





منال العاني أجرت اللقاء مع السيدة فدى الحداد منسقة الانتخابات في مجلس الجاليات الاثنية في ولاية نيو ساوث ويلز. وقدمت السيدة فدى في الحلقة الثانية من هذه السلسلة العديد من المعلومات المهمة عن انتخابات الولاية التي ستجرى في يوم الخامس والعشرين من شهر آذار مارس الجاري





وقالت السيدة فدى، لإذاعة اس بي اس عربي24، "ما يجب عليك القيام به في مركز الاقتراع عند وصولك إلى مركز اقتراع أو مركز اقتراع مبكر، اتبع هذه الخطوات لإكمال تصويتك:





تأكد من تحديد اسمك في سجل الناخبين

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عند وصولك إلى مركز الاقتراع، سيتم إرشادك إلى موظف الانتخابات لتحديد اسمك في سجل الناخبين. سيتم سؤالك عن اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك وما إذا كنت قد صوتت في هذه الانتخابات حتى الآن. لتسهيل الأمر، يمكنك تجهيز هذه التفاصيل مكتوبة إذا كنت تجد صعوبة في التحدث باللغة الإنجليزية.





سيحدِّد موظف الانتخابات اسمك في القائمة ويضع عليه إشارة عن طريق رسم خط على اسمك وعنوانك. وذلك لتأكيد حضورك إلى مركز الاقتراع للتصويت.



قم بالتصويت

في هذه الانتخابات، ستحصل على ورقتي اقتراع لإكمالهما.





ورقة الاقتراع الصغيرة مخصصة للجمعية التشريعية، ويُطلق عليها أيضاً مجلس النواب. ورقة الاقتراع الكبيرة مخصصة للمجلس التشريعي، ويُطلق عليه أيضاً مجلس الشيوخ.





خذ أوراق الاقتراع الخاصة بك إلى مقصورة اقتراع شاغرة وقم بتعبئتها. اقرأ التعليمات الموجودة على كل ورقة اقتراع بعناية . التعليمات مكتوبة باللغة الانجليزية.





إذا كنت بحاجة إلى الاستعانة بمترجم شفهي، اطلب من موظفي الانتخابات الترتيب لمترجم شفهي عبر الهاتف. يمكنك أيضاً اصطحاب صديق أو فرد من العائلة أو مقدم رعاية معك لمساعدتك على فهم تعليمات التصويت.





قم بإيداع صوتك

بمجرد إكمال أوراق الاقتراع الخاصة بك، ضعها في صندوق الاقتراع. لقد أكملت الآن تصويتك ويمكنك مغادرة مركز التصويت.





المساعدة بلغتك عند التصويت شخصيًا





يستطيع موظفو الانتخابات مساعدتك. إذا كان موظف الانتخابات يتحدث لغة أخرى غير الإنجليزية، فسوف يرتدي شارة توضح اللغة التي يتحدث بها





على الرقم 450 131 واطلب منهم TIS National إذا كنت بحاجة إلى مترجم شفهي،



اتصل بـ 736 135 1300 من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، من الاثنين إلى الجمعة. يمكنك أيضاً حفظ هذه الصفحة الإلكترونية على هاتفك والرجوع إليها أثناءوجودك في مركز الاقتراع



التصويت بالبريد

قد تكون مؤهلاً للتصويت بالبريد وإرسال أوراق الاقتراع إليك بالبريد.





تحقق من أهليتك، ثم قدم طلبًا عبر الإنترنت أو عبر الهاتف عن طريق الاتصال بالرقم 736 135 1300. يمكنك أيضاً تقديم طلب عن طريق تنزيل نموذج الطلب وإكماله وإعادته إلى مفوضية الانتخابات في نيو ساوث ويلز.





يرجى العلم بأن ورقة التصويت بالبريد مكتوبة باللغة الإنجليزية. إذا كنت تواجه صعوبات في اللغة الإنجليزية، فقد تحتاج إلى مساعدة في التقدم بطلب للتصويت بالبريد واستكمال التصويت بالبريد.





إذا كنت تحتاج لمترجم شفهي، الرجاء الاتصال بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية (TIS National) على الرقم 450 131 واطلب منهم الاتصال بمفوضية الانتخابات في نيو ساوث ويلزعلى الرقم 736 135 1300. يمكنك طلب المساعدة من أحد أفراد العائلة أو صديق أو مقدم رعاية.





يُفتح باب تقديم طلبات التصويت بالبريد يوم الاثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023 ويُغلق الساعة 6 مساءً يوم الاثنين 20 مارس/آذار 2023.

سيتم إرسال حِزم أوراق التصويت البريدي المحتوية على أوراق الاقتراع إعتباراً من الأسبوع الذي يبدأ يوم الاثنين الموافق 13 مارس/آذار 2023.

عندما تتلقى الحزمة البريدية الخاصة بك، اقرأ التعليمات بعناية. لكي يتم حساب صوتك، يجب عليك إكمال أوراق الاقتراع وشهادة التصويت بالبريد في موعدٍ أقصاه الساعة 6 مساءً يوم الانتخابات الموافق السبت 25 مارس/آذار. يجب أن تستلم مفوضية الانتخابات في نيو ساوث ويلز تصويتك البريدي المكتمل بحلول الساعة 6 مساءً يوم الخميس 6 أبريل/نيسان 2023.



لإكمال تصويتك بالبريد:

1. اخرج كل المحتويات من حزمتك البريدية .





سوف تشتمل الحزمة على ما يلي:





تعليمات

شهادة تصويتك بالبريد

أوراق اقتراعك، و

مظروف للإرجاع بالبريد.

2. اكمل شهادة التصويت البريدي .





اقرأ شهادة التصويت البريدي الخاصة بك ووقع عليها واكتب عليها التاريخ قبل الساعة 6 مساءً يوم الانتخابات الموافق السبت 25 مارس/آذار 2023. يجب أن يتم ذلك في حضور شاهد.





إذا تقدّمت بطلب للحصول على الحزمة البريدية عبر الإنترنت، فسوف يتعين عليك تقديم إجابة لسؤال الأمان الخاص بك في شهادة التصويت البريدي. يجب أن تكون هذه هي الإجابة هي نفسها التي قدمتها عندما قدّمت طلب التصويت البريدي. سيتم عرض سؤال الأمان الذي حددته في شهادة التصويت البريدي.





إذا لم تكن قد تقدمت بطلب للحصول على أوراق تصويتك البريدي عبر الإنترنت، لن يُطلب منك سؤال أمان ولست بحاجة إلى الإجابة عليه.





3 . اطلب من الشاهد إكمال قسم "شهادة الشاهد" .





يجب عليك التوقيع على شهادة التصويت البريدي الخاصة بك وكتابة التاريخ عليها أمام شاهد. يتعين على الشاهد أيضاً أن يوقع على الشهادة ويكتب عليها التاريخ في الخانات المخصصة لذلك. إذا ساعدك شخص ما في التصويت، عن طريق تعبئة أوراق الاقتراع أو شهادة التصويت البريدية بالنيابة عنك، لا يمكنه التوقيع كشاهد. في هذه الحالة، ستحتاج إلى شخص آخر ليكون شاهدًا.





4. اكمل أوراق الاقتراع الخاصة بك.





سوف تتلقى ورقتي اقتراع - ورقة اقتراع أصغر حجماً للجمعية التشريعية وأخرى أكبر حجماً للمجلس التشريعي. يتم إرفاق ورقة اقتراع الجمعية التشريعية بشهادة التصويت البريدي، ويجب عليك فصل الورقة لجزأين على طول الخط ذي الثقوب، وذلك لفصل ورقة الاقتراع عن الشهادة. اقرأ التعليمات الموجودة على كل ورقة اقتراع بعناية .





يجب إكمال كل من أوراق الاقتراع وشهادة التصويت البريدي الخاصة بك في نفس الوقت، وفي موعدٍ أقصاه الساعة 6 مساءً يوم الانتخابات الموافق السبت 25 مارس/آذار 2023 .





5. ضع أوراق الاقتراع المكتملة في ثنية شهادة التصويت البريدي.





توجد تعليمات على ظهر شهادة التصويت بالبريد توضح مكان وضع أوراق اقتراعك المكتملة. اتبع التعليمات للتأكد من أن أوراق اقتراعك موضوعة في ثنية شهادة التصويت البريدي.





6. ثمّ ضع شهادة التصويت البريدي داخل مظروف الإرجاع المرفق واغلقه .





من المهم أن تضع شهادة التصويت بالبريد الخاصة بك داخل مظروف الإرجاع بشكل صحيح. اتبع التعليمات بعناية.





لتتأكد من أنك وضعت شهادة التصويت البريدي بشكل صحيح داخل مظروف الإرجاع، يجب أن يكون عنوان الإرسال إلى مفوضية الانتخابات في نيو ساوث ويلز مرئيًا في النافذة الشفافة الأكبر في واجهة المظروف. لا تحتاج إلى طابع إذا قمت بإرسال أوراقك من داخل أستراليا.





7. ارسل مظروفك بالبريد في أقرب وقت ممكن .





يجب أن تستلم مفوضية الانتخابات في نيو ساوث ويلز تصويتك البريدي المكتمل في موعدٍ أقصاه الساعة 6 مساءً يوم الخميس 6 أبريل/نيسان 2023 .





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