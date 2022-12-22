"نوع العمل لا يعيب الإنسان": وداد رحمة انطلقت من مجال التنظيف لتصبح صاحبة عمل خاص بها

النقاط الرئيسية: وداد رحمة لم تخجل من أن تبدأ طريقها كعاملة في مجال التنظيف.

أخذت وداد حب الطبخ من والدها وفتحت مطعمها الخاص التي اضطرت لإغلاقه بسبب إصابتها بالسرطان..

تغلبت وداد على السرطان وعادت إلى العمل في مجال الطبخ.

أخبرت السيدة وداد رحمة قصتها إلى أس بي أي عربي 24 وقالت أنها تركت وداد وطنها الأم لبنان، وبعد تجربة زواج فاشلة في أستراليا دامت ثلاثة أشهر، وجدت نفسها وحيدة واضطرت إلى أن تشق طريقها بنفسها وتبدأ من الصفر بعد أن كانت صاحبة مصلحة تجارية في لبنان ولديها العديد من الموظفين.



ما كان من وداد إلا أن بدأت تعمل في وظيفة متواضعة في مجال التنظيف لدى إحدى الشركات المعروفة حيث عملت لمدة سبع سنوات. من ثم تمكنت وداد من ان تفتح عملها الخاص في مجال خدمات التنظيف وأخذ عقود كبيرة لحسابها الخاص.



Credit: Facebook: Wadad Rahme تقول وداد أنها لم تخجل أبداً من عملها كعاملة تنظيف ولم يهمها نوع العمل طالما أنها قادرة أن تكفي احتياجاتها.



نوع العمل لا يعيب الإنسان، بل ما يعيبه هو أن يمد يده للأخرين.

Credit: Facebook: Wadad Rahme لكن عالم الطبخ والمطبخ كانا دائماً شغف وداد، وكان الحلم الذي يراودها دائماً أن تتمكن من افتتاح مطعمها الخاص.



أخذت حب الطبخ من والدي الذي كان طاهياً ولديه مطعمه الخاص.

Credit: Facebook: Wadad Rahme وبالفعل تمكنت وداد أن تفتح أول مطعم للأكل اللبناني في كانبرا الذي لاقى إقبالاً ونجاحاً كبيرين إضافة إلى صالة للحفلات والمناسبات.



ما ركزت وشددت على تقديمه هو الأكل اللبناني الأصيل الذي لاقى إقبالاً كبيراً.

لكن للأسف حلم وداد لم يكتمل، إذ هاجمها السرطان الخبيث فاضطرت إلى إغلاق مطعمها لتلتفت إلى صحتها. لكن وداد لم تستلم لهذا الخبيث بل واجهته بقوة إيمانها وثقتها بالله.



تقبلت مرضي بفرح وإرادة وإصرارعلى الحياة وخضعت لمشيئة ربي الذي كان رحوماً إلى أقصى الحدود وهزمت المرض بصورة نهائية.

Credit: Facebook: Wadad Rahme ومن رحم تجربة السرطان المريرة، ولدت مبادرة أمل وحياة بدأتها وداد خلال فترة مرضها، إذ رأت أن الإنسان عندما يمرض لا يجب أن يشعر بالضعف وأن الحياة قد انتهت، لا بل أن يجب أن ينهض ويفعل ما باستطاعته ليداوي غيره.



قالت وداد، " خلال فترة مرضي بدأت بتنظيم حفلات في منزلي لجمع التبرعات لمرضى السرطان وما زلت أقوم بهذا الشيء حتى اليوم".



من يشعر بأوجاع الأخرين ويشاركهم آلامهم تختفي أوجاعه.

Credit: Facebook: Wadad Rahme لكن شغف وداد بالطبخ والمطبخ اللبناني لم ينضب أبداً، فبعد أن اضطرت لإغلاق مطعمها بسبب المرض عاودت وداد منذ بضعة أشهر بتأسيس مشروع جديد في مجال الطبخ واستحصلت على الرخص اللازمة لبدء مشروع تحضير وبيع المأكولات اللبنانية “Catering”.



Credit: Facebook: Wadad Rahme وبعد سنوات طويلة انقضت على تجربة الزواج الفاشل التي دامت لمدة ثلاثة أشهر فقط عام 1998، التقت وداد بالشخص الذي دق قلبه لها من جديد منذ حوالي تسع سنوات واعتبرته الهدية الأغلى التي قدمتها لها أستراليا على الإطلاق.





وختمت وداد حديثها بالقول،



تعلمت من قصتي أن الحياة فيها الكثير من المطبات وفيها الفرح والحزن ومثلما نتقبل الفرح علينا تقبل الحزن بثقة وقوة، والمرأة ليسن جانحاً مكسوراً على الإطلاق بل هي قادرة على فعل أي شيء.

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