أس بي أس عربي۲٤

"نوع العمل لا يعيب الإنسان": وداد رحمة انطلقت من مجال التنظيف لتصبح صاحبة عمل خاص بها

أس بي أس عربي۲٤

Screenshot_20221222_124315_Facebook.jpg

Credit: Facebook: Wadad Rahme

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 22/12/2022 1:43pm
By Ruba Mansour
المصدر: SBS

قصة السيدة وداد رحمة هي قصة المرأة متفائلة رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها في حياتها إلا أنها تغلبت عليها بقوة الإرادة والإيمان وسيبقى التفاؤل شعار حياتها إلى الأبد.

نشر في: 22/12/2022 1:43pm
By Ruba Mansour
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • وداد رحمة لم تخجل من أن تبدأ طريقها كعاملة في مجال التنظيف.
  • أخذت وداد حب الطبخ من والدها وفتحت مطعمها الخاص التي اضطرت لإغلاقه بسبب إصابتها بالسرطان..
  • تغلبت وداد على السرطان وعادت إلى العمل في مجال الطبخ.
أخبرت السيدة وداد رحمة قصتها إلى أس بي أي عربي 24 وقالت أنها تركت وداد وطنها الأم لبنان، وبعد تجربة زواج فاشلة في أستراليا دامت ثلاثة أشهر، وجدت نفسها وحيدة واضطرت إلى أن تشق طريقها بنفسها وتبدأ من الصفر بعد أن كانت صاحبة مصلحة تجارية في لبنان ولديها العديد من الموظفين.
إقرأ أيضاً

نبراس رابي: بدأت رحلة الهجرة واللجوء بعمر 13 عاماً وأستراليا مكنتني من تحقيق أحلامي كأم عزباء

ما كان من وداد إلا أن بدأت تعمل في وظيفة متواضعة في مجال التنظيف لدى إحدى الشركات المعروفة حيث عملت لمدة سبع سنوات. من ثم تمكنت وداد من ان تفتح عملها الخاص في مجال خدمات التنظيف وأخذ عقود كبيرة لحسابها الخاص.
Screenshot_20221222_124036_Facebook.jpg
Credit: Facebook: Wadad Rahme
تقول وداد أنها لم تخجل أبداً من عملها كعاملة تنظيف ولم يهمها نوع العمل طالما أنها قادرة أن تكفي احتياجاتها.
نوع العمل لا يعيب الإنسان، بل ما يعيبه هو أن يمد يده للأخرين.
Screenshot_20221222_123708_Facebook.jpg
Credit: Facebook: Wadad Rahme
لكن عالم الطبخ والمطبخ كانا دائماً شغف وداد، وكان الحلم الذي يراودها دائماً أن تتمكن من افتتاح مطعمها الخاص.
أخذت حب الطبخ من والدي الذي كان طاهياً ولديه مطعمه الخاص.
Screenshot_20221222_124127_Facebook.jpg
Credit: Facebook: Wadad Rahme
وبالفعل تمكنت وداد أن تفتح أول مطعم للأكل اللبناني في كانبرا الذي لاقى إقبالاً ونجاحاً كبيرين إضافة إلى صالة للحفلات والمناسبات.
ما ركزت وشددت على تقديمه هو الأكل اللبناني الأصيل الذي لاقى إقبالاً كبيراً.
لكن للأسف حلم وداد لم يكتمل، إذ هاجمها السرطان الخبيث فاضطرت إلى إغلاق مطعمها لتلتفت إلى صحتها. لكن وداد لم تستلم لهذا الخبيث بل واجهته بقوة إيمانها وثقتها بالله.
تقبلت مرضي بفرح وإرادة وإصرارعلى الحياة وخضعت لمشيئة ربي الذي كان رحوماً إلى أقصى الحدود وهزمت المرض بصورة نهائية.
Screenshot_20221222_123945_Facebook.jpg
Credit: Facebook: Wadad Rahme
ومن رحم تجربة السرطان المريرة، ولدت مبادرة أمل وحياة بدأتها وداد خلال فترة مرضها، إذ رأت أن الإنسان عندما يمرض لا يجب أن يشعر بالضعف وأن الحياة قد انتهت، لا بل أن يجب أن ينهض ويفعل ما باستطاعته ليداوي غيره.
إقرأ أيضاً

"إما الموت أو الهرب إلى المجهول": قصة لجوء قاسية ختمها الدكتور وليد الخزرجي بأفضل الإنجازات

قالت وداد، " خلال فترة مرضي بدأت بتنظيم حفلات في منزلي لجمع التبرعات لمرضى السرطان وما زلت أقوم بهذا الشيء حتى اليوم".
من يشعر بأوجاع الأخرين ويشاركهم آلامهم تختفي أوجاعه.
Screenshot_20221222_123436_Facebook.jpg
Credit: Facebook: Wadad Rahme
لكن شغف وداد بالطبخ والمطبخ اللبناني لم ينضب أبداً، فبعد أن اضطرت لإغلاق مطعمها بسبب المرض عاودت وداد منذ بضعة أشهر بتأسيس مشروع جديد في مجال الطبخ واستحصلت على الرخص اللازمة لبدء مشروع تحضير وبيع المأكولات اللبنانية “Catering”.
Screenshot_20221222_124009_Facebook.jpg
Credit: Facebook: Wadad Rahme
وبعد سنوات طويلة انقضت على تجربة الزواج الفاشل التي دامت لمدة ثلاثة أشهر فقط عام 1998، التقت وداد بالشخص الذي دق قلبه لها من جديد منذ حوالي تسع سنوات واعتبرته الهدية الأغلى التي قدمتها لها أستراليا على الإطلاق.

وختمت وداد حديثها بالقول،
تعلمت من قصتي أن الحياة فيها الكثير من المطبات وفيها الفرح والحزن ومثلما نتقبل الفرح علينا تقبل الحزن بثقة وقوة، والمرأة ليسن جانحاً مكسوراً على الإطلاق بل هي قادرة على فعل أي شيء.
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.


يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBS عربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.



 



شارك

Latest podcast episodes

Farzaneh Dehghani has just graduated as a civil engineer from Victoria's RMIT University.

"اتبعوا شغفكم...ثابروا ولا تفقدوا الأمل": الاحتفاء بثلاثة طلاب من أصل عربي تفوقوا في الشهادة الثانوية

Abdelkader.png

"قدم هنا وقدم في الوطن": بعد 46 عاما من الهجرة فلسطيني أسترالي لا زال يشعر بالحنين

Woman shopping in vintage clothing shop

كيف تحصل على أفضل الأسعار عند بيع أغراضك المستعملة في أستراليا؟

Department of Immigration

من الشلل الى الحركة: هل أتت إصلاحات دائرة الهجرة في استراليا للعام 2022 بحجم تراكم مليون طلب؟