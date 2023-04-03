تحذيرات من أزمة مياه عالمية ودعوات لإتخاذ إجراءات سريعة

يأمل المنظمون أن يمثل ذلك نقطة تحول، حيث تحفز البلدان وأصحاب المصلحة على اتخاذ إجراءات لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة باستهلاك وأمن المياه.



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ويسعى منظمو المؤتمر إلى ان يؤدي الحدث إلى قيام البلدان بتقدير المياه وإدارتها بشكل أفضل ، واتخاذ إجراءات لتحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالمياه ، بما في ذلك تلك الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.



الماء ضروري للحياة

وحذرت الأمم المتحدة من أزمة مياه عالمية داعيةً لإتخاذ إجراءات سريعة. جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر للمياه في مقر المنظمة بنيويورك من 22-24 اذار مارس. ويعتبر هذا المؤتمر هو الأول منذ ما يقرب من 50 عامًا.





وقال الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش في افتتاح مؤتمر المياه إن "الماء ضروري للحياة. وان المياه في ورطة عميقة."





وفي استراليا، تعد المياه الجوفية مصدرًا مهمًا لإمدادات المياه، لكنها مهددة من التلوث بشكل عام والتلوث من الزراعة والتعدين بشكل خاص. وتعتبر أستراليا واحدة من أكبر عشر دول مستهلكة للمياه وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.





وقال الدكتور عماد برو أخصائي علم الجراثيم المختبرية إن "تقرير الامم المتحدة مقلق جدا ويعتبر تحذيراً ان ناقوس الخطر قد دق."





وأضاف لبرنامج أستراليا اليوم أن "الأمين العام أطلق هذا الانذار هو نتيجة معاناة مناطق كثيرة في العالم من شح المياه. ونحن في أستراليا عانينا كم مرة من الجفاف وبالعكس هنالك في دول العالم الأخرى فيضانات وهو بسبب تباين ما يسمى بعلم البيئة بالمتساقطات وهي الثلوج والأمطار."



المياه الجوفية معرضة بشكل خاص للتلوث

وتُظهر البيانات الصادرة مؤخرًا عن مكتب الإحصاءات الأسترالي ارتفاعًا طفيفًا في استهلاك المياه خلال الفترة 2020-2021. حيث ارتفع الاستهلاك بنسبة 25 في المائة إلى ما يقرب من 14 ألف جيجاليتر.





ويقول أستاذ الجيولوجيا المائية في جامعة فليندرز ، أدريان ويرنر إن المياه الجوفية معرضة بشكل خاص للتلوث.





و تمثل المياه الجوفية أكثر من 30 في المائة من الاستهلاك. وهي مصادر المياه الأساسية للعديد من المجتمعات الريفية والنائية في جميع أنحاء البلاد.





يقول البروفيسور ويرنر إن هذه المجتمعات غالبًا ما تكون معرضة لخطر فقدان إمدادات المياه بسبب الملوثات.





تقرير تاريخي صادر عن اللجنة العالمية لاقتصاديات المياه صدر هذا الشهر [[17 مارس]] وجد أنه بحلول عام 2030 من المرجح أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة العرض بنسبة 40 في المائة.



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تؤثر ندرة المياه بالفعل على العديد من البلدان.





يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم حاليًا من ندرة شديدة في المياه لجزء من العام على الأقل ، وفقًا لأحدث تقرير نُشر في 22 اذار مارس صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.





يقول المدير التنفيذي والأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر السيد جاغان تشاباغين ، إن الحكومات والشركات بحاجة إلى العمل معًا حول هدف موحد.





في عام 2015 ، اعتمدت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة. من بين الأهداف ، توفير المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.





التزمت الولايات المتحدة في 22 آذار / مارس باستثمار 72 مليار دولار أسترالي في مشاريع المياه والصرف الصحي في الداخل وحول العالم.





وقالت سفيرة أميركا في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ، إن هناك حاجة إلى عمل "ملموس".





ولضمان الحصول على مياه الشرب الآمنة للجميع بحلول عام 2030 ، تقول منظمة الأمم المتحدة للمياه واليونسكو إن المستويات الحالية للاستثمار يجب أن تضاعف ثلاث مرات.





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