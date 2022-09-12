"التزمت الحياد والدبلوماسية": هل كان بإمكان الملكة الراحلة الاعتذار عن ممارسات بريطانيا بحق السكان الأصليين؟

"هناك طيف واسع للطريقة التي ينظر فيها الناس إلى الملكة" بهذه الكلمات بدأت المحامية ورئيسة مجموعة هارموني آليانس، نيادول نيون، تغريدة لها على موقع تويتر.





وأضافت نيون: من المهم ألا يحتفل الجميع بإرث النظام الملكي في المملكة المتحدة، حيث ينتقد الكثيرون دورها كرأس لهرم الدولة بينما كانت العديد من البلدان الواقعة تحت الكومنولث في جميع أنحاء العالم مستعمرة."





ومن جانبها، ذكّرت أستاذة دراسات السكان الأصليين في في جامعة ماكواري ساندي أوسوليفان أنه بالنسبة للعديد من مجتمعات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس "ليس إرث الملكة إليزابيث الثانية مناسبة لإحياء ذكراه."





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وأضافت البروفيسور أوسوليفان على تويتر: "بالنسبة إلى كل من يقول إنها كانت جدة لطيفة ، فإنهم لا يرون أن وظيفتها لعقود من الزمن كانت الإشراف على الإجراءات التي جعلت حياة الشعوب الأصلية أسوأ."



تملك الملكة الراحلة ارثاً تاريخياً وكانت هادئة ولا تتعاطى بالسياسة

وقال رئيس تحرير صحيفة التلغراف الصادرة في أستراليا، أنطوان القزي، ان العرب يربطون وعد بلفور بالامبراطورية البريطانية ومن هنا جاءت الانتقادات للسيل الجارف من التعازي بوفاة الملكة الراحلة.





واستطرد القزي قائلاً: "اذا نظرنا الى تاريخ الملكة مع العرب، نجد انها زارت الدول العربية 13 مرة ولم تزر اسرائيل قط. زارت الملكة الراحلة الاردن واليمن وتونس وخصت السعودية بأربع زيارات كان آخرها في العام 2018."



علاقة بريطانيا بدول الخليج علاقة عمودية ووجدانية

King Charles III delivers his address to the nation and the Commonwealth from Buckingham Palace following the death of Queen Elizabeth II on Thursday 8th September in Balmoral, on September 9, 2022 in London, England. ورداً على من يقول أن الملكة الراحلة شاركت في "صياغة الهندسة البريطانية"، دعا القزي إلى النظر في صلاحياتها الفعلية: "هناك وهج اعلامي لها أكبر من صلاحياتها. قيل أنها كانت غير راضية عن كثير من الأحداث ولكنها التزمت الحياد والصمت دائماً."





وكان جثمان الملكة التي حكمت بريطانيا لأطول فترة في تاريخها الحدث، تم نقله إلى إلى العاصمة الاسكتلدنية ادنبره حيث كانت وافتها المنية في قصر بالمورال الذي كانت تقضي فيه ما لا يقل عن ثلاثة أشهر في العام.



الشعوب التي كانت متعلقة بشخص الملكة لا تكن نفس العاطفة للملك تشارلز الثالث.

وكتب قصر باكنغهام، على حسابه على تويتر: "وصل نعش جلالة الملكة إلى قصر هوليرود، حيث سيظل في قاعة العرش حتى بعد ظهر الغد".





هذا ورحلت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عام يوم الخميس الماضي بعد أن تعرضت لوعكة صحية جعلت الأطباء يضعونها تحت الملاحظة.



Queen Elizabeth II in May 1969. Source: DPA / Gerhard Rauchwetter/PA/AAP Image

ستقام الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث يوم 19 أيلول سبتمبر الجاري في وستمنستر.

وعما اذا كان الوقت الحالي في أستراليا مؤاتياً للحديث بشكل موسع عن احتمالية تحول أستراليا إلى نظام جمهوري، يرى القزي أن التقدير الذي كانت تحظى به الملكة الراحلة قد لا ينتقل بشكل تلقائي إلى الملك تشارلز الثالث.





وتابع القزي قائلاً: "استمعنا لتصريح من رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا آردرن قالت فيه أنها تتمنى أن يتحقق الانتقال إلى الجمهورية في عهدها. ألبانيزي أيضاً من دعاة الجمهورية ولكن الجميع يتنصل من هذه التصريحات عندما يصل إلى الحكم."





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