"تعودنا التنقل بعد الحرب في سوريا": مهاجران يُحييان طعم "البروستد" السوري في ملبورن

النقاط الرئيسية: اعتاد نضال وزوجته على العمل منذ صغرهما في سوريا، وقد آن الأوان لبدء نشاط جديد في أستراليا.

ما يُضفي حالة من السعادة للزوجين هو الإقبال المتزايد على "الفروج البروستد" بوصفته السورية.

سوق المواد الغذائية في أستراليا بلغ 87.68 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

لعل مقولة الزعيم مصطفى كامل باشا: "لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس" تنطبق على مسيرة تنقل المحامي السابق السوري نضال التلي وزوجته الأردنية الأصل السيدة بروينا مرجي التي تخصصت في علم البصريات في سوريا.





حيث قررا بعد اتخاذ قرار الهجرة مع ولديهما بسبب ظروف الحرب السورية عام2017 بدء مشوار جديد في مسيرة حياتهما بعد أن حطت رحالهما أرض أستراليا.





كانت مدينة أربيل هي محطة العائلة الأولى، ثم توجهت بعدها إلى أستراليا وتحديدًا إلى مدينة بريزبنثم يستقرا أخيراً في مدينة ملبورن.



اقرأ المزيد قصة نجاح: تمسكوا بأحلامكم لتحققوا ذواتكم

وفي حديثهما مع إذاعة أس بي أس عربي24: قال نضال التلي:" بعد تجمع العائلة في بريزبن، وبناء على طلب الأولاد تحركت العائلة إلى مدينة ملبورن."





تعود نضال وزوجته على العمل منذ صغرهما في مهنتيهما في سوريا، وقد آن الأوان لبدء نشاط جديد في أستراليا.





وبعد دراسة السوق، قررا إدخال "فروج البروستد" السوري إلى مدينة ملبورن.





رغم عدم الخبرة في هذا المجال أوضح التلي: " أنه استعان بصديق له في سوريا سر هذه الوصفة، ثم بدأ بتجريبها حتى وصل للطعم الأصيل "لفروج البروستد السوري".



افتتح التلي مع زوجته مطعم "Crispy Station’"في منطقة توماس تاون مشروع صغير للعائلة، وأضافا له وجبات يعشقها الاستراليون.





عن البدايات يقول التلي: صناعة الغذاء صعبة، والعمل فيها يحتاج إلى المتابعة"، فهو وزوجته يستهلان يومهما من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.





لكن ما يُضفي حالة من السعادة عندهما، هو الإقبال المتزايد على "البروستد" بوصفته السورية.





وتوضح السيدة بروينا مرجي: " أن السوريين وجدوا النكهة التي تعودوا عليها بطعم بروستد الفروج الذي يُعدانه، فيما زاد عدد الزبائن بعد تجربتهم للفروج من التجربة الأولى".



السيد التلي وزوجته، يعملان وحدهما في المطعم الناشئ، فيما يساعدهما ولده وابنته حين يتاح لهما الوقت، على أمل أن يكبر هذا المشروع الصغير لتوظيف موظفين يساعداهما في المجهود البدني.





يذكر أن حجم السوق الأسترالي ، المقاس بالإيرادات، لصناعة الوجبات السريعة والخدمات الغذائية الجاهزة هو 7.4 مليار دولار في عام 2023.





من المتوقع أن يزداد حجم سوق صناعة الوجبات السريعة والخدمات الغذائية الجاهزة بنسبة 1.5٪ عام 2023.





ووفق موقع Statista فإن سوق المواد الغذائية بلغ 87.68 مليار دولار في عام 2023. ويتوقع أن ينمو السوق سنويًا بنسبة 4.16٪ (معدل النمو السنوي المركب 2023-2027).





ويمثل قطاع اللحوم أكبر شريحة في السوق بحجم قدره 17.79 مليار دولار عام 2023.





فيما يتعلق بإجمالي عدد السكان، تم تحقيق إيرادات لكل فرد بقيمة 3328.00 دولارًا في عام 2023.



اقرأ المزيد قصة نجاح وسرد تحديات الطبيب السوري عاصم علواني

في سوق المواد الغذائية، سيتم تحقيق 12.2٪ من إجمالي الإيرادات من عبر مبيعات الإنترنت بحلول عام 2023.





ومن المتوقع أن يصل الحجم إلى 15859.4 مليون كجم بحلول عام 2027. مع احتمال أن يُظهر سوق المواد الغذائية نموًا في الحجم بنسبة 2.7٪ في عام 2024.





وتتوقع التقارير أن يصل متوسط حجم الفرد في سوق المواد الغذائية إلى 567.51 كجم في عام 2023.





للاستماع لقصة نجاج السيد نضال التلي وزوجته بروينا مرجي. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.



توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



