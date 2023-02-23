"معاً لدينا حب جديد لنتشاركه": هبة طوجي تضع مولودتها الثانية (الصورة بالداخل)

أعلنت الفنانة هبة طوجي خبر وضع مولودتها الثانية فنشرت صورة موحّدة هي وزوجها العازف الموسيقي إبراهيم معلوف.





قرّر الزوجان نشر صورة مولودتهما بالأبيض والأسود مرفقة بكلمات مؤثرة. فقد كتبت هبة: "معاً لدينا حبّ جديد لنتشاركه، ريتا آيا معلوف وصلت، وأخيراً، وهي جاهزة لإدخال السعادة في حياتنا".



المولودة الجديدة لهبة طوجي وزوجها إبراهيم معلوف تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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