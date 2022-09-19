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ما الذي يلفت الأنظار في نعش الملكة إليزابيث الثانية؟

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Britain Royals

Royal guards stand by the coffin of Britain's Queen Elizabeth II, as members of the public pay their respects, following her death, during her lying-in-state at Westminster Hall, in Westminster Palace, in London, Sunday, Sept. 18, 2022. (Sarah Meyssonnier/Pool Photo via AP) Credit: Sarah Meyssonnier/AP

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نشر في: 19/09/2022 11:01am, آخر تحديث: 19/09/2022 11:28am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 19/09/2022 11:01am, آخر تحديث: 19/09/2022 11:28am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
قبل ساعات على جنازة الملكة إليزابيث الثانية والذي يعده الكثيرون حدثا استثنائيا بدأ القادة الأجانب بالتوافد للمشاركة فيها.

وبينما تستعد لندن وسط تدابير أمنية مكثفة لأول جنازة رسمية تُقيمها منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل في العام 1965 توجهت الأنظار إلى بعض الأشياء التي تلفت الانتباه في نعش الملكة الراحلة والقاعة التي تحتضن جثمانها.

فما هي تلك الأشياء؟

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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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