ما الذي يلفت الأنظار في نعش الملكة إليزابيث الثانية؟

قبل ساعات على جنازة الملكة إليزابيث الثانية والذي يعده الكثيرون حدثا استثنائيا بدأ القادة الأجانب بالتوافد للمشاركة فيها.





وبينما تستعد لندن وسط تدابير أمنية مكثفة لأول جنازة رسمية تُقيمها منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل في العام 1965 توجهت الأنظار إلى بعض الأشياء التي تلفت الانتباه في نعش الملكة الراحلة والقاعة التي تحتضن جثمانها.





فما هي تلك الأشياء؟





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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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