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ما هي رسالة الملكة السرية التي خبأتها في أحد مباني سيدني الشهيرة؟

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QUEEN ELIZABETH CANBERRA VISIT

Queen Elizabeth leaves the Australian War Memorial the chairman of the War Memorial council General Peter Cosgrove in Canberra, Tuesday, Oct. 25, 2011. Hundreds of people stood in the rain for their last glimpse of the Queen at her last Canberra engagement. (AAP Image/Alan Porritt) NO ARCHIVING Source: AAP / ALAN PORRITT/AAPIMAGE

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نشر في: 12/09/2022 10:39am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 12/09/2022 10:39am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
بحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، كانت قد كتبت رسالة "سرية" لمواطني أستراليا وخُبِّئتها داخل أحد أكثر المباني شهرة في مدينة سيدني لكنها لن تقرأ إلا بعد 63 عاما.

وبحسب الصحيفة فإن مبنى الملكة فيكتوريا في منطقة الأعمال بسيدني يحتوي على تلك الرسالة السرية مضيفة أن "هناك تعليمات صارمة بعدم فتحها حتى عام 2085".

وكانت الملكة قد كتبت الرسالة بعد أعمال الترميم الرئيسية للمبنى في عام 1986.

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فما الذي تحويه تلك الرسالة؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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