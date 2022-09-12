ما هي رسالة الملكة السرية التي خبأتها في أحد مباني سيدني الشهيرة؟

بحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، كانت قد كتبت رسالة "سرية" لمواطني أستراليا وخُبِّئتها داخل أحد أكثر المباني شهرة في مدينة سيدني لكنها لن تقرأ إلا بعد 63 عاما.





وبحسب الصحيفة فإن مبنى الملكة فيكتوريا في منطقة الأعمال بسيدني يحتوي على تلك الرسالة السرية مضيفة أن "هناك تعليمات صارمة بعدم فتحها حتى عام 2085".





وكانت الملكة قد كتبت الرسالة بعد أعمال الترميم الرئيسية للمبنى في عام 1986.





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فما الذي تحويه تلك الرسالة؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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