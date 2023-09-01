"شهر العسل يدوم من شهر لسنة في أستراليا": عادات وتقاليد تفاجئ المهاجرين

يلاحظ المهاجرون العرب الذين يصلون إلى أستراليا اختلافات مجتمعية غالبا ما تكون مختلفة عما اعتادوا عليه في البلدان التي عاشوا فيها سابقا. وقد يصدم البعض بما يواجهونه.





هذا ما يعرف بالصدمة الثقافية والحضارية والتي تقول عنها مستشارات العلاقات الأسرية وفض النزاعات رند فايد إن لها مراحل عديدة تبدأ بمرحلة "شهر العسل".





كيف يجب التعامل مع عادات جديدة وأمور قد تكون غير متوقعة؟





أستمعوا إلى اللقاء مع رند فايد في المدونة الصوتية في أعلى الصحفة.





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