ما الذي يرفع من تكلفة علاج الأسنان في أستراليا؟

على الرغم من وجود دعم حكومي لطب الأسنان في أستراليا، إلا ان حجم الدعم وشروط الحصول عليه يختلف من ولاية لأخرى. ويمكن أن تمتد قوائم الانتظار للحصول عليه لسنوات.





جميع المعلومات الواردة في هذه الحلقة هي على سبيل المعلومات العامة فقط وليست نصيحة خاصة.





وتختلف تكاليف طب الأسنان بشكل كبير من عيادة أسنان إلى أخرى. والسبب يكمن في عدم وجود رسوم قياسية لأطباء الأسنان مثل الطبيب العام، وتختلف الرسوم بحسب المكان والطرق التي يستخدمونها.





ولا تغطي الحكومة الأسترالية تكاليف معظم خدمات طب الأسنان مثل الخدمات الصحية الأخرى. إذ يتم دفع معظم تكاليف طب الأسنان من قبل المرضى، ولكن هناك استثناءات لبعض الخدمات الخاصة بالأطفال وبعض الأشخاص البالغين.



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يقدم برنامج دعم خدمات عناية أسنان الأطفال Child Dental Benefits Schedule من مديكير. ويدفع ألف دولار على مدار سنتين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و ١٧ عاما لخدمات طب الأسنان الأساسية.





تتم فوترة معظم الخدمات عبر نظام الـ bulk billing، وهذه الدفعات متاحة فقط للعائلات التي تتلقى مساعدات حكومية أخرى مثل الـ family tax benefit. ما يعني أنها مرتبطة بالدخل السنوي للعائلات.





ويقدم خط طب الاسنان العام في الولايات المختلفة بعض الخدمات التي تشمل الخدمات الطارئة. وهي مخصصة للبالغين الذين يحملون بطاقة رعاية صحية أو بطاقة Centrelink للمعاشات التقاعدية pension card ليكونوا مؤهلين للحصول على الخدمة. وتختلف الشروط والخدمات من ولاية لأخرى.





ما الذي يرفع من تكلفة علاج الأسنان في استراليا بالمقارنة مع دول أخرى؟





يقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله هناك عوامل كثيرة تأثر على سعر خدمات طبيب الأسنان في أستراليا بالمقارنة مع دول أخرى. وأبرزها التأمين.





إذا يتوجب على جميع أطباء الأسنان الاشتراك في بوليصة تأمين على عملهم، في حين أن أطباء الأسنان في الخارج ليس عليهم أن يؤمنوا على عملهم.





وتعد الأجور المدفوعة لأطباء الأسنان وموظفيهم في أستراليا أعلى بكثير من تلك الموجودة في الخارج، ويدفع أطباء الأسنان الأستراليين الكثير مقابل لوائح التعقيم والكثير من الإيجار لضمان بيئة نظيفة للمرضى.





ويدفع أطباء الاسنان في أستراليا أيضا الكثير للحصول على أدوات ومعدات عالية الجودة لضمان تقديم أفضل الخدمات.





ويتكبدون نفقات باهظة لصيانة أجهزة عياداتهم بشكل مستمر.





ولا تنتهي دراسات أطباء الأسنان بمجرد تخرجهم من الجامعة، بل يتوجب عليهم حضور الكثير من الدورات التدريبية للتأكد من أن معرفتهم وخبرتهم مواكبة لأحدث التطورات في التكنولوجيا.





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