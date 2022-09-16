SBS Arabic24

ما لا تعرفونه عن فرقة "مياس" التي فازت بالجائزة الكبرى في مسابقة America's Got Talent

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Lebanon-Dance Group

This image released by NBC shows host Terry Crews, left in suit, with members of the female Lebanese dance troupe Mayyas after winning "America's Got Talent," Wednesday, Sept. 14, 2022. (Trae Patton/NBC via AP) Source: NBC / Trae Patton/AP

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نشر في: 16/09/2022 11:20am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 16/09/2022 11:20am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
في ختام رحلة أدهشت فيها حكام America’s Got Talent بروعة عروضها الراقصة التي أوصلتها إلى التصفيات النهائية، حققت فرقة مياس نصراً للفن اللبناني بفوزها بلقب واحد من أشهر برامج المواهب حول العالم.

ولكننا لا نعرف الكثير عن تلك الفرقة التي أسسها مصمم الرقصات نديم شرفان الذي يحرص على المزج بين أكثر من نوع رقص في الاستعراض الواحد.

تتألف الفرقة من 31 فتاة تتراوح أعمارهن بين 13 و25 عاما.

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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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