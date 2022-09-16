ما لا تعرفونه عن فرقة "مياس" التي فازت بالجائزة الكبرى في مسابقة America's Got Talent

في ختام رحلة أدهشت فيها حكام America’s Got Talent بروعة عروضها الراقصة التي أوصلتها إلى التصفيات النهائية، حققت فرقة مياس نصراً للفن اللبناني بفوزها بلقب واحد من أشهر برامج المواهب حول العالم.





ولكننا لا نعرف الكثير عن تلك الفرقة التي أسسها مصمم الرقصات نديم شرفان الذي يحرص على المزج بين أكثر من نوع رقص في الاستعراض الواحد.





تتألف الفرقة من 31 فتاة تتراوح أعمارهن بين 13 و25 عاما.





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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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