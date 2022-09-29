SBS Arabic24

أي الدول العربية تصدرت استطلاع للبلدان التي تعاني من مشاعر سلبية أكثر في العالم؟

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Credit: Ashkan Forouzani/Unsplash

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نشر في: 29/09/2022 10:59am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 29/09/2022 10:59am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
ظهرت أسماء عدة دول عربية في المراتب العشر الأولى في استطلاع للمشاعر أجرته مؤسسة "جالوب" الأميركية للأبحاث للبلدان التي تعاني من مشاعر سلبية حول العالم.

وشمل استطلاع المشاعر لعام 2022 نحو 122 دولة وشارك فيه نحو 127 ألف شخص من عمر 15 عاما فما فوق خلال الفترة من عام 2021 وحتى آذار الماضي.

فما هي تلك الدول؟

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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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