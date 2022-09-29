أي الدول العربية تصدرت استطلاع للبلدان التي تعاني من مشاعر سلبية أكثر في العالم؟

ظهرت أسماء عدة دول عربية في المراتب العشر الأولى في استطلاع للمشاعر أجرته مؤسسة "جالوب" الأميركية للأبحاث للبلدان التي تعاني من مشاعر سلبية حول العالم.





وشمل استطلاع المشاعر لعام 2022 نحو 122 دولة وشارك فيه نحو 127 ألف شخص من عمر 15 عاما فما فوق خلال الفترة من عام 2021 وحتى آذار الماضي.





فما هي تلك الدول؟





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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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