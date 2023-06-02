من هو مصمم فستان الأميرة رجوة آل سيف عروس ولي عهد الأردن؟

Jordan Royal Wedding

Jordan's Crown Prince Hussein and Rajwa Alseif sit during the wedding ceremony in Amman, Jordan, Thursday, June 1, 2023. (Royal Hashemite Court via AP) Credit: AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

خطف فستان زفاف الأميرة رجوة آل سيف الأنظار خلال الزفاف الملكي حيث جمع بين البساطة والفخامة.

وكثرت التكهنات حول هوية مصمم الفستان الذي تم الإعلان عن اسمه مساء اليوم، حيث تبيّن أنه من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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