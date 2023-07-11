لماذا أثار فيديو لشخص ثري في معرض للسيارات غضبا واسعا في الإمارات؟

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حصل الفيديو على أكثر من ثمانية مليون مشاهدة حتى الآن. Credit: Social media

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أثار مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي غضبا واسعا في الإمارات. يظهر في الفيديو شخص يرتدي الزي الإمارات يدخل معرض سيارات فارهة بأموال طائلة ويتعامل بتعالي مع موظفي المعرض.
هذا وقد أصدرت النيابة العامة الإماراتية بيانا كشفت فيه عن القبض على مقيم من جنسية آسيوية على خلفية تهم تتعلق بالفيديو الذي حصل على أكثر من ثمانية مليون مشاهدة حتى الآن.

تحدثت سناء وهيب وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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