لماذا أثار فيديو لشخص ثري في معرض للسيارات غضبا واسعا في الإمارات؟

أثار مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي غضبا واسعا في الإمارات. يظهر في الفيديو شخص يرتدي الزي الإمارات يدخل معرض سيارات فارهة بأموال طائلة ويتعامل بتعالي مع موظفي المعرض.



هذا وقد أصدرت النيابة العامة الإماراتية بيانا كشفت فيه عن القبض على مقيم من جنسية آسيوية على خلفية تهم تتعلق بالفيديو الذي حصل على أكثر من ثمانية مليون مشاهدة حتى الآن.





تحدثت سناء وهيب وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.



