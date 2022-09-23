لماذا تعلّق المهاجرون العرب القدامى بكرة القدم الأسترالية أكثر من المهاجرين الجدد؟

النقاط الرئيسية كأس AFLلعام 2022 بين جيلونغ وسيدني

المهاجرون اللبنانيون في ستينات وسبعينات القرن الماضي تعلقوا بهذه الرياضة

تبدأ مباراة ال Grand Final في الساعة 2 ونصف بعد الظهر

حمى الفوتبول تضرب مدينة ملبورن اليوم تحضيرا للمباراة الكبرى غدا حيث يتنافس على كأس AFL فريق جيلونغ وفريق سيدني على ملعب MCG في ملبورن. فرحة عمت آلاف المشجعين اليوم حيث تقاطروا إلى مدينة ملبورن لمشاهدة لاعبي فريقهم المفضل، وهم يرتدون قبعات وقمصانا وشالات ترمز للفريق الذي يحبونه.





وتعود المباراة النهائية في ال AFL إلى ملعب ال MCG في ملبورن هذا العام حيث يتواجه فريقا جيلونغ وسيدني بعد ظهر يوم غد السبت للحصول على كأس عام 2022.





تبدأ المباراة في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وتبث على القناة السابعة. وعلى موقع ال AFL الالكتروني. وهذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في نهائي تاريخ الأي أف ال





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ويأمل جيلونغ أن يحقق النصر للمرة الأولى منذ عام 2011، وسيدني منذ عام 2012.



كرة القدم الأوروبية بطيئة

أحد مشجعي نادي جيلونغ هو السيد فواز الزيني، وهو أسترالي من أصل لبناني، قدم إلى أستراليا عام 1977 ويقول في حديث مع SBS Arabic24 إنه لم يكن يحب الرياضة بداية، لكنه في أوائل الثمانينات برز لاعب جيلونغ Gary Ablett كلاعب مميز مما لفت نظره وجعله ينتمي إلى جيلونغ ويحب الرياضة برمتها.



ويقول السيد فواز الزيني إن المهاجرين من منطقة الشرق الأوسط إلى استراليا عادة ما يكونوا من عشاق كرة القدم، ويكون من الصعب عليهم أن "ينتموا إلى رياضات أخرى غيرها".





لكنه يضيف بأنه شخصيا يفضل كرة القدم الأسترالية لأنها فيها كثير من الإثارة والحركة.





"كرة القدم الأسترالية AFL هي من أجمل وأقوى الألعاب في العالم. كرة القدم الأوروبية بطيئة، صحيح أن فيها مهارات لا يعلى عليها، لكن كرة القدم الاسترالية فيها حماسة أكثرة وأكشن أكثر".



كما جرت العادة سوف نجتمع كعائلة ونحضر الباربكيو ونشاهد المباراة الكبرى

ويقول السيد الزيني إن العادة جرت أن تجتمع العائلة يوم المباراة النهائية حيث يقوم بتحضير الشواء الأسترالي الشهير ويشاهدون المباراة، لكنه "ليس مستعدا بعد هذا العمر أن يرفع الاعلام من نوافذ السيارة ويطلق العنان للزمامير" إذا ما فاز فريق جيلونغ الذي يشجعه.





وقد أقيمت احتفالات في ملبورن اليوم حيث حصل العرض الرياضي هذا العام في نهر يارا بدلا من السير مشيا على الاقدام في شوارع المدينة.



مزاعم بالعنصرية تهز الوسط الرياضي هذا الأسبوع

وتأتي هذه المناسبة في ظل ادعاءات بتصرفات عنصرية طالت نادي هوثورن هذا الأسبوع زعمت ان شخصيات مهمة في النادي عرّضت لاعبين من السكان الأصليين لضغوط للانفصال عن عائلاتهم. وقد وعد الأي اف ال بإجراء تحقيق بهذه المزاعم.





وفي لقاء مع SBS Arabic 24 يقول السيد شفيق الدمشقي الذي اعتاد ان يتابع عن كثب هذه الرياضة التي تعلق بها منذ 55 عاما إن المباراة النهائية لهذا العام تحمل الفرح والسرور لأهالي ملبورن بعدما افتقدها ملعب MCG في العامين الماضيين بسبب أوامر الاغلاق التي كانت مفروضة في ولاية فيكتوريا.





وتوقع السيد شفيق الدمشقي فوز فريق جيلونغ، وعبر كذلك عن انحيازه لهذا الفريق كونه يواجه فريقا من سيدني، وهو كما قال "من ولاية فيكتوريا وأحبذ أن يفوز فريق جيلونغ لأنه ينتمي إلى الولاية التي أعيش فيها".



لم يكن هناك اتصالات وتقنية الانترنت كما هو الحال الآن كان أمامنا الفوتبول فقط

وذكر السيد شفيق الدمشقي الذي وصل إلى أستراليا قادما من لبنان عام 1967 أن المهاجرين الذين وصلوا في ستينات القرن الماضي لم يكن أمامهم إلا التعلق بكرة القدم الأسترالية بسبب انقطاعهم عن العالم الخارجي.





"لم يكن هناك اتصالات وتقنية الانترنت كما هو الحال الآن، كان أمامنا الفوتبول فقط، وكان أكثر اللبنانيين يشجعون فريق نادي كارلتون لأن معظمهم كان يسكن في منطقة كارلتون عند وصولهم إلى ملبورن".





استمعوا إلى اللقاء مع السيد فواز الزيني واللقاء مع السيد شفيق الدمشقي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





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