لماذا وضع لاعبو المنتخب الألماني أيديهم على أفواههم أثناء التقاط الصورة التذكارية؟

التقط لاعبو المنتخب الألماني الصورة التذكارية بصورة غير معتادة حيث وضعوا أياديهم على أفواههم أثناء التقاط الصورة الرسمية قبل مباراتهم أمام اليابان على ملعب خليفة الدولي مساء الأربعاء.





يأتي ذلك احتجاجا على قرار الفيفا برفض ارتداء قادة المنتخبات شارة قوس قزح التي ترمز إلى دعم مجتمع الميم.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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