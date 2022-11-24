أس بي أس عربي۲٤

لماذا وضع لاعبو المنتخب الألماني أيديهم على أفواههم أثناء التقاط الصورة التذكارية؟

أس بي أس عربي۲٤

Qatar Soccer WCup Match Moments Day 4 Photo Gallery

Germany's World Cup team cover their mouths as they pose for the team picture ahead of the Qatar 2022 World Cup Group E football match between Germany and Japan at the Khalifa International Stadium in Doha .on 23 November, 2022 Source: AP / Ebrahim Noroozi/AP

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 24/11/2022 11:11am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 24/11/2022 11:11am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
التقط لاعبو المنتخب الألماني الصورة التذكارية بصورة غير معتادة حيث وضعوا أياديهم على أفواههم أثناء التقاط الصورة الرسمية قبل مباراتهم أمام اليابان على ملعب خليفة الدولي مساء الأربعاء.

يأتي ذلك احتجاجا على قرار الفيفا برفض ارتداء قادة المنتخبات شارة قوس قزح التي ترمز إلى دعم مجتمع الميم.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

Advertisement
هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


 

 


شارك

Latest podcast episodes

Socceroos-World Cup qualifier

"مونديال المفاجآت": جولة تحليلية على أبرز مباريات كأس العالم حتى الآن

nurses and midwives

ممرض واحد لكل ثمانية مرضى: قطاع التمريض يفتح لك الأبواب للاستقرار في استراليا، ولكن وفق اية شروط؟

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 24/11/2022

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار الصباح 24/11/2022