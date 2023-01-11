لماذا طلب جورج وسوف تلاوة آيات قرآنية في عزاء ابنه؟

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان سلطان الطرب جورج وسوف مطالبا أحد الشيوخ بتلاوة آيات من القرآن الكريم أثناء عزاء ابنه.





وظهر وسوف في حالة حزن عميق أثناء جنازة ابنه الأكبر "وديع"، والذي توفي الجمعة الماضية عن عمر يناهز 39 عاما. .





وجاء خبر الوفاة عد الإعلان عن نقل وديع جورج وسوف إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة اللبنانية بيروت إثر عملية تكميم المعدة التي خضع لها مؤخرا.





وأثار المقطع حالة من الجدل على وسائل التواصل والتي اختلفت في تفسير السبب وأوضح البعض أنها ليست المرة الأولى التي يطلب فيها وسوف مثل هذا الطلب وأنه يحفظ بعض الآيات من القرآن.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى.





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