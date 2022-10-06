سيدني تسجل أعلى كمية من الأمطار في تاريخها ودعوات للتأهب لفيضانات جديدة

النقاط الرئيسية عام 2022 أصبح اكثر الأعوام مطرا في سيدني

الحكومة تعلن عن رفع جدار السد الرئيسي

تحذيرات للسكان من فيضانات جديدة

عادت المجتمعات المحلية في الأجزاء التي غمرتها الفيضانات بالفعل في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا إلى حالة التأهب الآن حيث تضرب سلسلة من أنظمة الطقس الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد.





فلقد سجل سقوط 2225 ملم لغاية هذا الشهر من العام الحالي، بينما سجل 2194 ملم في عام 1950، أما في عام 1860 فتم تسجيل 2110 ملم.





يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه حكومة نيو ساوث ويلز خطتها لـ "تحصين المستقبل" لغرب سيدني ، معلنة أن رفع جدار سد واراجامبا "أمر بالغ الأهمية".





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المشروع الذي تمت مناقشته منذ عقود، أصبح الآن في طور الدراسة الجدية، وتقول حكومة نيو ساوث ويلز إنها مسألة وقت فقط، حيث قررت الحكومة أن تسرع اقتراحها الذي يعتقد رئيس الوزراء دومينيك بيروتيت أنه سيساعد في "تحصين مستقبل غرب سيدني" من أحداث الفيضانات الكبرى.





وقال بيروتيه إن هذا المشروع سينقذ الأرواح ويحمي الممتلكات ".





"إذا كان هناك حدث فيضان كبير في Hawkesbury-Nepean ، فمن خلال رفع جدار السد ، سنقلل تلك الممتلكات التي ستتأثر من 15000 إلى 5000.





وأضاف: "في الوقت الحالي ، يتعين علينا إجلاء حوالي 90 ألف شخص - وهذا سينخفض إلى 14 ألف شخص".





NSW Premier Dominic Perrottet speaks to the media at The SES Headquarters in Ballina, NSW, Friday, March 4, 2022. Source: AAP / AAP Image/Jason O'Brien واعتبر المشروع الآن بأنه "بنية تحتية مهمة للحالة الحرجة".





وأصبح الآن ضمن المشاريع التي تدرسها وكالة Water New South Wales وسيتم تقييمه بعد ذلك من قبل هيئة حماية البيئة والحكومة الفيدرالية.





ومن المتوقع ان تصل كلفته الى مليار و600 مليون دولار، ويستغرق بناؤه اربع سنوات.





لكن هناك من يقول إن هذا القرار هو قرار يتعلق بالسياسة في غرب سيدني مع اقتراب موعد الانتخابات في الولاية بعد ثلاث سنوات متتالية من تأثير ظاهرة La Niña على استراليا.





وتقول الحكومة إنها تريد رفع جدار سد واراجامبا بمقدار 14 مترًا للتخفيف من مخاطر الفيضانات في منطقة Hawkesbury-Nepean .





لكن الموافقة النهائية تقع على عاتق وزير التخطيط في نيو ساوث ويلز أنتوني روبرتس.





لكن هناك معارضة لهذا المشروع المثير للجدل حيث يقول المالكون التقليديون لتلك الأراضي مثل كازان براون إن هذه الخطوة مدمرة لأنها قد تقضي على مناطق دفن، واحتفالات وفنون مقدسة.



The NSW SES Commissioner Carlene York Source: AAP يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يجلب فيه نظام الطقس أمطارًا وعواصف واسعة النطاق إلى الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد.





وتحذر كارلين يورك مفوضة خدمات الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز من غزارة الأمطار التي ستهطل في الأيام القادمة، والتي ستضع مزيدا من الضغط المائي على الأنهر والمجاري المائية والأراضي المشبعة أصلا، ونبهت إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.





ويقول مكتب الأرصاد الجوية إن الفيضانات المتوسطة إلى الكبيرة من المحتمل أن تحصل في المناطق الداخلية لولاية نيو ساوث ويلز. كما ومن المحتمل أن تسبب الأمطار الغزيرة فيضانات في مناطق الانهار في جنوب كوينزلاند وشمال تسمانيا.



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